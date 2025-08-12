رئيس الوزراء: الشباب والرياضة في صدارة أولويات الدولة لبناء المستقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أولت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامًا خاصًا بقطاعي الشباب والرياضة، إدراكًا لأهميتهما المحورية في بناء الدولة الحديثة، وتشكيل وعي الأجيال، وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح رئيس الوزراء خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025–2032، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، أن الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الشباب والرياضة في إطار أعمال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وبالشراكة مع مختلف الوزارات المعنية، ومنظمات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني تمثل خارطة طريق واضحة، نعمل من خلالها على تعزيز دور الشباب كمشاركين فاعلين في مسيرة التنمية، وتعظيم دور الرياضة كقوة ناعمة ومصدر من مصادر الدخل القومي.



