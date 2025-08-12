التنسيقية تحتفي باليوم الدولي للشباب وتشكر الرئيس على التمكين

احتفت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باليوم الدولي للشباب، الذي يوافق اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، والذي يحتفل به العالم في هذا اليوم من كل عام، بعد أن أقرّته الأمم المتحدة في عام 1999؛ للتوعية بقيمة ودور الشباب في المجتمعات والتنمية والسلام.

وتوجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر فهم عماد الدولة وأساس قوتها وبناة مستقبلها وطريقها نحو النهوض والتقدم، ويعد الشباب نصف الحاضر وكل المستقبل، وهم قادرون على إحداث التغيير والابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

وفي هذا الصدد، توجهت التنسيقية بالتحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي آمن بالشباب ودورهم في بناء وتنمية الدولة، ومنحهم الثقة وعمل على تمكينهم في جميع المناصب والمواقع القيادية التنفيذية والنيابية ومختلف المجالات، وإشراكهم في صنع القرار.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أهمية جهود الدولة المصرية لدعم وتمكين الشباب على مدار الـ 11 سنة الأخيرة، حيث حرص الرئيس السيسي على دعم الشباب بكل السبل والأشكال الممكنة، وفتح قنوات الحوار مع الشباب لمد جسور التواصل بين الدولة والشباب، والاستماع إلى أفكارهم للوقوف على أحلامهم وآمالهم ومشكلاتهم، بالإضافة إلى الحرص على تأهيل وتدريب الشباب، فضلا عن تمكينهم من المشاركة الإيجابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع الشباب على الانخراط فى العمل السياسي.

وأشارت التنسيقية إلى أن الدولة أبدت اهتمامًا واضحًا بالشباب، والتأكيد على دورهم الريادي، والعمل على وجودهم كأطراف فاعلة فى الجمهورية الجديدة والانتقال بهم من مقعد المشاهد إلى المشاركة فى صنع الحدث، كما تؤمن الدولة المصرية بأهمية الاستثمار في الشباب، وصقل قدراتهم، والعمل على تمكينهم بعد تأهيلهم المناسب، وتزويدهم بالأدوات التي تمكنهم من العبور إلى المستقبل.