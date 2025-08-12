قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل سقوط البلوجر بسمة.. قرار عاجل ضد ملكة جمال العشوائيات
حبس عامل نظافة بتهمة التحرش بموظفة داخل أسانسير بالشيخ زايد
لزيادة نسب المشاهدة.. القبض على شخصين أساءا لفتاة ببني سويف
"الشباب والرياضة" تفتش على 9 مراكز شبابية بدمياط لضبط الأداء المالي والإداري
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الأوغندي بقصر الاتحادية
كانوا رايحين شغلهم.. محافظة أسوان تشهد حادثا مأساويا بعد انقلاب سيارة ربع نقل
صدمة للاعب | الزمالك يوجّه لـ زيزو طلبا غير متوقع
حريق في مسرح محمد صبحي بمدينة سمبل .. صور
ملك الاردن يستقبل رئيس الوزراء المصري بالديوان الملكي بالحسينية
البيئة : توسيع نطاق شبكات رصد جودة الهواء لمتابعة مصادر التلوث
الزراعة: خطة متكاملة لمواجهة السحابة السوداء ومنع حرق قش الأرز
وزيرة التضامن تنعى علي المصيلحي: رجل دولة بصمته باقية في منظومة الحماية الاجتماعية
محافظات

الغرفة التجارية بمطروح: مد جسور التعاون الإقليمي لتوفير فرص استثمارية واعدة

خلال اللقاء
خلال اللقاء
ايمن محمود

استقبل مختار جبريل علي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، فيصل فايز مدير أجاويد الخيّر القابضة بطرابلس، وذلك في إطار بحث سبل التعاون وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين الجانبين.

وحضر اللقاء كلا من محمد غازي مدير عام الغرفة التجارية بمطروح، إبراهيم رقيق رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، واليمني عمران النائب الثاني لشعبة المخابز بالغرفة التجارية.

وخلال اللقاء، أكد مختار جبريل رئيس الغرفة التجارية بمطروح، أنهم مستمرون  في مد جسور التعاون الإقليمي لدعم الاقتصاد وتوفير فرص استثمارية واعدة.

كما شهدت الجلسة، مناقشة عدد من الأفكار والمقترحات التي تخدم رجال الأعمال والمستثمرين، وتفتح آفاقًا جديدة للتبادل التجاري بين مطروح وطرابلس.

كانت غرفة مطروح التجارية قد شاركت في المنتدي الاقتصادي الاول بالإسماعيلية والذي جمع حضور عدد كبير من الغرف التجارية والمجالس الاقتصادية لسيدات وشباب الأعمال في ضيافة غرفة الإسماعيلية تحت رعاية ومشاركة اللواء اركان حرب طيار اكرم محمد جلال، وتوجيهات اكرم الشافعي رئيس تجارية الإسماعيلية.

مطروح غرفة مطروح استثمار مطروح

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

الصور الأولى.. إصابة 32 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالصحراوى الشرقي بأسيوط

المفوضية الأوروبية: الوضع في غزة كارثي والمساعدات الإنسانية غير كافية

صحة غزة: 31 شهيدا و388 مصابا بنيران جيش الاحتلال في مراكز المساعدات

مسئول فلسطيني ينفي المزاعم الإسرائيلية بتعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة

في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟

السباحة في سن الثلاثين طريقك نحو الصحة والجمال الداخلي

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

يتخطى الـ3 ملايين دولار.. خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو "جيسكا وحوت الأوركا" يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

