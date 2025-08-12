الغرفة التجارية بمطروح: مد جسور التعاون الإقليمي لتوفير فرص استثمارية واعدة

استقبل مختار جبريل علي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، فيصل فايز مدير أجاويد الخيّر القابضة بطرابلس، وذلك في إطار بحث سبل التعاون وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين الجانبين.

وحضر اللقاء كلا من محمد غازي مدير عام الغرفة التجارية بمطروح، إبراهيم رقيق رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، واليمني عمران النائب الثاني لشعبة المخابز بالغرفة التجارية.

وخلال اللقاء، أكد مختار جبريل رئيس الغرفة التجارية بمطروح، أنهم مستمرون في مد جسور التعاون الإقليمي لدعم الاقتصاد وتوفير فرص استثمارية واعدة.

كما شهدت الجلسة، مناقشة عدد من الأفكار والمقترحات التي تخدم رجال الأعمال والمستثمرين، وتفتح آفاقًا جديدة للتبادل التجاري بين مطروح وطرابلس.

كانت غرفة مطروح التجارية قد شاركت في المنتدي الاقتصادي الاول بالإسماعيلية والذي جمع حضور عدد كبير من الغرف التجارية والمجالس الاقتصادية لسيدات وشباب الأعمال في ضيافة غرفة الإسماعيلية تحت رعاية ومشاركة اللواء اركان حرب طيار اكرم محمد جلال، وتوجيهات اكرم الشافعي رئيس تجارية الإسماعيلية.