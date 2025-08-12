قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل سقوط البلوجر بسمة.. قرار عاجل ضد ملكة جمال العشوائيات
حبس عامل نظافة بتهمة التحرش بموظفة داخل أسانسير بالشيخ زايد
لزيادة نسب المشاهدة.. القبض على شخصين أساءا لفتاة ببني سويف
"الشباب والرياضة" تفتش على 9 مراكز شبابية بدمياط لضبط الأداء المالي والإداري
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الأوغندي بقصر الاتحادية
كانوا رايحين شغلهم.. محافظة أسوان تشهد حادثا مأساويا بعد انقلاب سيارة ربع نقل
صدمة للاعب | الزمالك يوجّه لـ زيزو طلبا غير متوقع
حريق في مسرح محمد صبحي بمدينة سمبل .. صور
ملك الاردن يستقبل رئيس الوزراء المصري بالديوان الملكي بالحسينية
البيئة : توسيع نطاق شبكات رصد جودة الهواء لمتابعة مصادر التلوث
الزراعة: خطة متكاملة لمواجهة السحابة السوداء ومنع حرق قش الأرز
وزيرة التضامن تنعى علي المصيلحي: رجل دولة بصمته باقية في منظومة الحماية الاجتماعية
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الأوغندي بقصر الاتحادية

الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي
الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي
عرضت قناة إكسترا فيديو للحظة استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأوغندي يويري موسيفيني بقصر الاتحادية.

وفي وقت سابق أفادت قناة الأولي الفضائية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم، الثلاثاء، بقصر الاتحادية، يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، وذلك في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

قضايا إقليمية ودولية على طاولة النقاش
ويتناول اللقاء التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التحديات التي تشهدها القارة الأفريقية، وبما يسهم في دعم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

تأكيد على عمق العلاقات التاريخية
كما يناقش الجانبان خلال المباحثات عمق الروابط التاريخية التي تجمع مصر وأوغندا، وحرص البلدين على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والأمن المائي.

السيسي قصر الاتحادية أوغندا

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

الصور الأولى.. إصابة 32 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالصحراوى الشرقي بأسيوط

في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟

السباحة في سن الثلاثين طريقك نحو الصحة والجمال الداخلي

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

يتخطى الـ3 ملايين دولار.. خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

