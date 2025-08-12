لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الأوغندي بقصر الاتحادية

عرضت قناة إكسترا فيديو للحظة استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأوغندي يويري موسيفيني بقصر الاتحادية.

وفي وقت سابق أفادت قناة الأولي الفضائية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم، الثلاثاء، بقصر الاتحادية، يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، وذلك في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

قضايا إقليمية ودولية على طاولة النقاش

ويتناول اللقاء التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التحديات التي تشهدها القارة الأفريقية، وبما يسهم في دعم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

تأكيد على عمق العلاقات التاريخية

كما يناقش الجانبان خلال المباحثات عمق الروابط التاريخية التي تجمع مصر وأوغندا، وحرص البلدين على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والأمن المائي.