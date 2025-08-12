حرية الصحافة.. الديهي: الرئيس السيسي يحرص على تفعيل مبادئ الرأي والرأي الآخر

علق الإعلامي نشأت الديهي، على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من القيادات الإعلامية .

وقال الديهي في برنامجه “ بالورقة والقلم ” المذاع على قناة “ تن ”، :" الرئيس يؤمن إيمانًا راسخًا بحرية الصحافة والإعلام والتعبير، ويحرص على تفعيل مبادئ الرأي والرأي الآخر، مع التركيز على الرأي البناء القائم على الموضوعية والمعرفة.

وأوضح "الديهي"، أن الرئيس يترجم هذه المبادئ إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع، مؤكدًا أن أي نقد لمسؤول بالدولة مرحب به شريطة أن يكون مبنيًا على فهم ودراسة وموضوعية، بعيدًا عن المصالح الشخصية أو التجريح.

وأضاف: "هذه شهادة حق أقولها بوصفي جزءً من الأسرة الإعلامية، وأعايش تفاصيل العمل اليومي وأشارك في مختلف الفعاليات، وأشهد أن الدولة تستمع للرأي المحصن بالعلم والمعرفة".

وأشار الديهي إلى أن تجربته الإعلامية، من خلال برنامجه الذي يعرض على فضائية "تن" يوميًا أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي ومقاله اليومي بجريدة الجمهورية، تنطلق من ضمير مهني وأفكار يؤمن بها ويدافع عنها بالكلمة المكتوبة والمرئية، معتبرًا أن الحرية الحقيقية هي التي تُنتج أفكارًا إبداعية تخدم الصالح العام.