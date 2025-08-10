نشأت الديهي: مصر تواجه موجة غير مسبوقة من الشائعات تستهدف شخص الرئيس السيسي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تعرضت خلال السنوات العشر الماضية لكم هائل من الشائعات غير المسبوقة في تاريخ أي دولة أو قائد عالمي، مؤكدًا أن هذه الهجمات تستهدف شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي وقراراته.

وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن هذه المحاولات الهجومية تقف خلفها عناصر من جماعة الإخوان التي وصفها بـ"الإسلاموية الصهيونية" التي أفسدت في الأرض وارتكبت أعمال عنف وقتل.

وأكد أن مصر لا تزال تقف صامدة لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية وزعزعة استقرارها، مشددًا على أن الجيش المصري هو عمود الخيمة الذي يحمي البلاد، وأن وحدة الشعب والجيش هي الضمانة الحقيقية لاستقرار الوطن.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي منذ بداية توليه الحكم يركز على تعزيز دولة وطنية متماسكة، وأن مصر ترفض المشاركة في تهجير الفلسطينيين، مشددًا على أن المبادئ الوطنية لا تتعلق بشخص الرئيس فقط، بل تمثل موقف الدولة المصرية التي لا تقبل أبداً أن تُتاجر بقراراتها.

واختتم حديثه، بالتأكيد على أن مصر دولة قوية قائمة على الحق والعدل، رغم محاولات التشكيك التي يبثها الكارهون.