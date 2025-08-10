قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو
وجبات خفيفة ومشروبات منعشة.. نصائح غذائية لتجاوز ارتفاع درجات الحرارة
البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال مرسي مطروح
أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على تطوير الإعلام بمزيج من الخبرات والشباب
السكة الحديد تسير القطار الرابع لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
الحرارة تلامس الـ 50 .. الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تبدأ غدا
موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%
أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على تطوير الإعلام المصري
أحمد موسى: إعلامنا سيظل قويا ومؤثرا.. ولا أحد يتخلى عن القوى الناعمة
أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على أن يكون الإعلام الموجود هو الأفضل
هل تمنحك الحرارة الشديدة إجازة رسمية؟.. قانون العمل الجديد يحسم الجدل
إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في حيازة المخدرات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مراسلة "القاهرة الإخبارية": نتنياهو يحاول التهرب من اتهامات حرب التجويع

محمود محسن

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن رئيس حكومة ال حتلال بنيامين نتنياهو عقد مؤتمراً صحفياً باللغة الإنجليزية، لتوجيه رسائل إلى العالم الغربي، ركز فيها على تفنيد الاتهامات الموجهة إليه بقيادة حرب تجويع ومجاعة بحق سكان قطاع غزة.

وأوضحت، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، أن نتنياهو عرض خلال المؤتمر صوراً وصفها بـ"المزيفة" لحالات أطفال قال إنهم يعانون من أمراض، وليس من الجوع، مدعياً أن إسرائيل أدخلت أكثر من طنين من المساعدات الإنسانية، لكن الأمم المتحدة رفضت توزيعها عبر مراكزها.

وأكدت أبو شمسية أن هذه رواية مجتزأة، يسعى نتنياهو من خلالها لتبرير وجود مراكز المساعدات الأمريكية التي تعمل تحت حماية جيش الاحتلال.

وأضافت أن نتنياهو أعلن عزمه مقاضاة بعض الصحف الأجنبية التي تحدثت عن مجاعة في غزة، واصفاً هذه التقارير بالمضللة، مشدداً على أنه يعمل على إدخال المساعدات وتقليص مدة الحرب لا إطالتها، رغم أن عائلات المحتجزين الإسرائيليين كانت قد دعته لاستغلال المنصة للحديث عن صفقة تبادل لا عن توسيع العملية العسكرية أو احتلال غزة.

وأشارت إلى أن نتنياهو عدّل أهداف الحرب التي كان يعلنها سابقاً، لتصبح خمسة أهداف بدلاً من ثلاثة، على رأسها نزع سلاح حركة "حماس"، وإعادة المحتجزين، ونزع سلاح قطاع غزة بالكامل، وضمان ألا يشكل القطاع تهديداً أمنياً على المستوطنات، وإقامة إدارة مدنية لا تقودها حركة "فتح" ولا السلطة الفلسطينية، مع الإبقاء على السيطرة العسكرية لجيش الاحتلال.

وبيّنت أن نتنياهو يواجه مأزقاً نتيجة العزلة الدبلوماسية المتزايدة والمواقف الغربية الرافضة لسياسة التجويع التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي كسلاح في الحرب، ما دفعه لمحاولة إقناع المجتمع الدولي بخطته، التي تتضمن السيطرة العسكرية على مدينة غزة.

وتوقعت أبو شمسية أن يلقي نتنياهو كلمة أخرى في الثامنة مساء بتوقيت القدس والقاهرة، ستكون موجهة أكثر لليمين المتطرف، خاصة رداً على تصريحات بتسلئيل سموتريتش التي شكك فيها بقدرته على إدارة الحرب.

وفي ردها على سؤال حول ما إذا كان خطاب نتنياهو يمثل تراجعاً عن موقفه بشأن احتلال غزة، قالت أبو شمسية إنه ماضٍ في خطته، لكنه يتجنب استخدام مصطلح "احتلال" لتفادي التبعات القانونية، إذ أن الاحتلال يعني وضع نحو مليوني فلسطيني تحت الإدارة المدنية والعسكرية الإسرائيلية، بما يتطلب التزامات قانونية على حكومة الاحتلال.

القدس المحتلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حرب تجويع قطاع غزة

بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

جانب من الاجتماع

بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية

تحذير مفاجئ لــ تنسيق المرحلة الثانية 2025 قبل غلق تسجيل الرغبات

خصم يصل لـ 270 جنيها .. رسوم شحن عداد الكهرباء أبو كارت وموعد التطبيق

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية

زلزال بقوة 6.19 درجة يضرب تركيا

مندوب فلسطين: إسرائيل لا تبالي بميثاق الأمم المتحدة ولا قراراتها

اجتماع عربي أمريكي لبحث سبل دعم إعادة إعمار سوريا

شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

إحالة العاملين المقصرين بالمركز التكنولوجي لمدينة أبوحماد إلى التحقيق

محافظ الشرقية

أحمد خالد صالح يتقن الانهيار النفسي.. أداء مدهش في حلقة من الجنون الناعم

أحمد خالد صالح

أرقام قياسية.. حسين الجسمي يوجه رسالة لجمهوره بعد حفله في الساحل الشمالي

حسين الجسمي

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو

جومانا نستون

بسبب الفيديوهات الإباحية .. القبض على البلوجر جومانا نستون

فادي تاتو

القبض على البلوجر فادي تاتو بسبب رسومات خادشة للحياء

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة.. حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: تيك توك في قفص الإتهام .. من يربح ومن يدفع الثمن؟

