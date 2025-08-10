نشأت الديهي لقيادات حماس بعد المزايدة على مصر: "اتقوا الله في شعوبكم"

عرض الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو لنجلة القيادي الحمساوي موسى أبو مرزوق، وهي تقول إنها تحمل الجنسية الأمريكية وأنها تحب كل بلد عاشت فيها رغم أنها ولدت وتحمل الجنسية الأمريكية.

وعاتب "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، القيادي الحمساوي الذي يتحدث عن مصر ويزايد على مواقفها رغم المواقف الثابتة للدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني والرافضة لتهجير الفلسطينيين من القطاع.

وقال "موسى أبو مرزوق اللي بيزايد علينا وبيتكلم عن مصر ومصر بريئة من دم كل فلسطيني بقوله عيب ميصحش، أنت طالع بتتكلم عن النضال والكفاح وبنتك طلعت تتكلم عن حملها للجنسية الأمريكية".

وأضاف "بقول لموسى ابو مرزق وخليل الحية وكل قادة حماس واللي قلته للإخوان اتقوا الله في شعوبكم وأنا بقول للفلسطينيين اوعوا تصدقوا انهم عايزين يعملوا دولة، كل اللي يفرق معاهم مصالحهم وتحقيق أهدافهم".