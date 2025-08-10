نشأت الديهي: إسرائيل تسعى لجعل مصر دولة استقبال للاجئين الفلسطينيين من غزة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن إعادة احتلال قطاع غزة يمثل جزءً من خطة أكبر بدأت منذ عام 1948 وحتى الخمسينات، تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم نهائيًا.

وأشار "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن إسرائيل استغلت هذه الخطة لتقضي على قوة حركة حماس، وتمهد الطريق لتهجير الفلسطينيين، مضيفًا أن إسرائيل تسعى لجعل مصر دولة استقبال للاجئين الفلسطينيين من غزة، مع تعويضها ماديًا لتوفير المواد الغذائية والمياه لهم وكل سبل الإعاشة.

وتطرق إلى ما وصفه بالأفكار الصهيونية التي تحاول تسويق روايات تلمودية مثل ربط قصة النبي إبراهيم وزوجته هاجر وابنه إسماعيل بأماكن مثل بئر سبع وصحراء النقب، وهي روايات اعتبرها "خزعبلات" تهدف إلى دعم المشروع الصهيوني.

وفي الداخل الإسرائيلي، لفت الديهي إلى اندلاع احتجاجات واسعة، أبرزها اقتحام المتظاهرين لقناة 13 الإسرائيلية، واحتجاجات تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة، وسط خلافات سياسية حول خطة الاحتلال وتداعياتها.

واختتم حديثه بالتساؤل، حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية وسط هذا الانقسام السياسي الداخلي، معربًا عن القلق إزاء استمرار التوتر والصراعات.