خبير مكافحة إرهاب: الموقف الحاسم للرئيس السيسي عقب هجوم 7 أكتوبر يؤكد على رفض مخطط التهجير

أكد العقيد حاتم صابر، الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي والحرب المعلوماتية، أن الموقف الحاسم الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب هجوم 7 أكتوبر، حينما أكد في رسالة واضحة بأن مصر لن تقبل بتهجير الفلسطينيين.

وقال حاتم صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن ما تمارسه جماعة الإخوان الإرهابية يتسق مع الأهداف الصهيونية الرامية لنسف القضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها.

وتابع الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي والحرب المعلوماتية، أن فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء تم طرحها منذ فترة طويلة، على لسان قادة إسرائيليين، وتطورت بشكل ملحوظ، حتى وصلت إلى محاولة إسقاط الدولة المصرية.