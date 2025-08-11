على حماس ترك السلطة.. أحمد موسى: مصلحة مصر وقف الحرب

أكد الإعلامي أحمد موسى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لاستمرار الحرب في غزة، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني لم يعد يريد استمرار حكم حركة حماس، وأن الوقت قد حان لأن تعلن حماس تنحيها ليأتي دور السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليًا لتتولى الحكم.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن المطالب الأساسية هي الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية، مشددًا على ضرورة أن تساعد حماس في تحقيق هذا الاعتراف، مستنكرًا مقتل 60 ألف فلسطيني وعدد من الصحفيين يصل إلى 237 خلال الفترة الماضية، مع استمرار حماس في قبول المزيد من القتل دون أي اعتراض.

وأضاف أن الوقت قد حان لوقف الحرب والإبادة، داعيًا حماس إلى إفساح المجال لصوت السلام، مؤكدًا أن مصلحة مصر تكمن في إنهاء الحرب، مشيرًا إلى جاهزية جيش الاحتلال الإسرائيلي لحصار غزة، معبرًا عن رفض مصر لدخول نتنياهو إلى غزة.

وأشار إلى أن نتنياهو لا يرغب حتى في دخول الهواء إلى غزة، في محاولة لحصار ما تبقى من كتائب حماس، محذرًا من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى وفاة أضعاف أعداد الضحايا الذين سقطوا في الأشهر الماضية.