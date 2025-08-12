"الشباب والرياضة" تفتش على 9 مراكز شبابية بدمياط لضبط الأداء المالي والإداري

تحرص وزارة الشباب والرياضة على المتابعة المستمرة للهيئات الرياضية والشبابية، من خلال الإدارة المركزية للرقابة والمعايير ، للقيام بأعمال التفتيش المالي والإداري، والوقوف على أوجه القصور ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لوضع تصور للتطوير ومؤشرات لقياس الأداء، ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية، والتي تأتي انطلاقاً من إيمان القيادة بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع.

يأتي ذلك ضمن جهود ضبط المنظومة الرياضية، في ضوء العمل على تطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الشبابية والرياضية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد،

حيث توجهت لجنة من الرقابة والمعايير بالوزارة للتفتيش المالي والإداري على( مركز التنمية الشبابية بمدينة دمياط - مركز شباب الشعراء - مركز شباب البصارطة - مركز شباب السنانية- مركز شباب البستان - مركز شباب الحوراني- مركز شباب كفر العرب - مركز شباب كفر الشناوي - مركز شباب الغنيمية) بمحافظة دمياط للتأكد من تطبيق الخطة الاستثمارية ومعايير الرقابة ، ومتابعة الخطة التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، وفحص جميع السجلات المالية والإدارية، وبحث أى معوقات ووضع الحلول اللازمة لها فى ضوء الإمكانيات المتاحة.

