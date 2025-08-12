وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بعد في مجال القضاء الجنائي

اطلق وزير العدل المستشار عدنان فنجري، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، منظومة التقاضي عن بعد في مجال القضاء الجنائي وتحويل المرافعة الشفوية لنص مكتوب وذلك بمقر محكمة شرق الاسكندرية الابتدائية، بحضور محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد ولفيف من السادة القضاة.

وبدأ فعاليات مؤتمر اطلاق المنظومة الجديدة بفيديو توثيقي لمشروع التقاضي عن بعد في القضاء الجنائي، وعرض تقديمي لمشروع التقاضي عن بعد وتحويل الصوت إلى نص مكتوب باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال المستشار عدنان فنجري إن التقاضي عن بعد خطوة استراتيجية رائدة يتيح لكل اطراف المحكمة مباشرة اجراءاتها دون الحضور الشخصي بما يوفر الجهد والنفقات من اجل تحقيق الهدف الاسمى وهو اعطاء كل ذي حق حقه.

وشهد الحضور نموذج محاكاة للتقاضي عن بعد "اونلاين" لمحاكمة افتراضية بأحد قاعات المحكمة في تجربة عملية بحضور كل أفراد عملية التقاضي من هيئة المحكمة وعضو النيابة ومحاميان احدهما حضوريا بقاعة المحكمة والاخر افتراضيا من مكتبه والمتهمين من داخل محبسهم بقسمي شرطة سيدي جابر وباب شرقي.