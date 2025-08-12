قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رونالدو يطلب يد جورجينا رسميا .. قصة بدأت صدفة
سيارتها انقلبت.. الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ سيدة محتجزة على طريق السويس
بعد نقاش مع نظيره الوغندي.. الرئيس السيسي: توافقنا على أهمية المياه والتنمية بشرط عدم الإضرار بحصة مصر
مفتي الجمهورية يفتتح المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء: «ارحموا عجز أهل غزة» ودعوة لإنسانية ضمير العالم وتحذير من استغلال الذكاء الاصطناعي في العدوان على فلسطين
بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر لوليتا.. صور
مطلوب مدير.. وظيفة شاغرة في صندوق الإسكان الإجتماعي| الشروط وطريقة التقديم
كامل الوزير: العمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميز بكافة القطارات والمحطات
لن نغض الطرف عن حقوقنا المائية .. نص كلمة الرئيس السيسي مع نظيره الأوغندي| فيديو وصور
حرب نووية.. قائد الجيش الباكستاني: سندمر نصف العالم إذا واجهنا تهديدًا وجوديا
سيدة تطرق أبواب الشقق بحوزتها آلة حادة.. الداخلية تكشف الحقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بعد في مجال القضاء الجنائي

داخل المحكمة
داخل المحكمة

اطلق وزير العدل المستشار عدنان فنجري، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، منظومة التقاضي عن بعد في مجال القضاء الجنائي وتحويل المرافعة الشفوية لنص مكتوب وذلك بمقر محكمة شرق الاسكندرية الابتدائية، بحضور محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد ولفيف من السادة القضاة.

وبدأ فعاليات مؤتمر اطلاق المنظومة الجديدة بفيديو توثيقي لمشروع التقاضي عن بعد في القضاء الجنائي، وعرض تقديمي لمشروع التقاضي عن بعد وتحويل الصوت إلى نص مكتوب باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال المستشار عدنان فنجري إن التقاضي عن بعد خطوة استراتيجية رائدة يتيح لكل اطراف المحكمة مباشرة اجراءاتها دون الحضور الشخصي بما يوفر الجهد والنفقات من اجل تحقيق الهدف الاسمى وهو اعطاء كل ذي حق حقه.

وشهد الحضور نموذج محاكاة للتقاضي عن بعد "اونلاين" لمحاكمة افتراضية بأحد قاعات المحكمة في تجربة عملية بحضور كل أفراد عملية التقاضي من هيئة المحكمة وعضو النيابة ومحاميان احدهما حضوريا بقاعة المحكمة والاخر افتراضيا من مكتبه والمتهمين من داخل محبسهم بقسمي شرطة سيدي جابر وباب شرقي.

وزير العدل المستشار عدنان فنجري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القضاء الجنائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل.. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها.. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير تجارة صربيسكا يُقيم مأدبة عشاء لوزير السياحة والآثار خارج سراييفو

جانب من الاجتماع

فرصة حياة للأطفال المصابين بالأمراض النادرة

اللواء نجيب عبد السلام، قائد الحرس الجمهوري الأسبق

وفاة اللواء نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري الأسبق وتشيع جنارته من مسقط رأسه بالفيوم

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات: فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة | خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الشرقية توفر مياه باردة وعصائر لعمال النظافة لمواجهة إرتفاع درجات الحرارة| صور

توزيع مياه
توزيع مياه
توزيع مياه

لزيادة الوزن.. سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن

سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن
سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن
سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن

أشهى فطور مغربي من مطبخ جدتي.. سر نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة

من مطبخ جدتي: سرّ نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة
من مطبخ جدتي: سرّ نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة
من مطبخ جدتي: سرّ نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة

فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد