احذر .. التستر على المُجرمين جريمة تقودك خلف القضبان

واجه القانون الأشخاص الذين يتسترون على المجرمين، ويساعدونهم على الهرب، بعقوبات مشددة تصل للسجن المشدد 7 سنوات.

وطبقًا لنص المادة (143) من القانون ، يُعاقب كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب بالسجن المُشدّد من ثلاث سنين إلى سبع.

وكل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:



- إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

- وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.



وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.



ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.