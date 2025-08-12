23 سبتمبر استئناف الموزع الموسيقي أحمد شعتوت على حبسه في ضرب طليقته

حددت محكمة جنح مستأنف أكتوبر جلسة 23 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات استئناف الموزع الموسيقي أحمد شعتوت على حكم حبسه شهرين بتهمة التعدي على طليقته بأكتوبر.

كانت قضت محكمة جنح أكتوبر، بمعاقبة الموزع الموسيقي أحمد شعتوت، بالحبس لمدة شهرين لاتهامه بالتعدي على طليقته بالضرب المبرح والسب بأكتوبر.

وكما سردت طليقة المتهم بدأت تفاصيل الواقعة في شهر أكتوبر لعام 2024، عندما تعرض الموزع الموسيقي أحمد شعتوت لها في الشارع وحاول التعدي عليها وطلب منها الحديث معها لكنها رفضت في البداية.

وأكدت الدكتورة وسام أنه أصر على الحديث معها وتوجهوا إلى مول مصر وجلسوا وطلب منها العودة لكنها رفضت وأصيبت بحالة أغماء فأخذها في سيارتها وتوجه إلى منطقة الرماية وتعدى عليها بالضرب المبرح وتركها وغادر المكان.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد باعتداء أحد الأشخاص يدعى أحمد شعتوت على طليقته بالضرب المبرح وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وحررت المحضر رقم 12805 جنح أول أكتوبر وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.