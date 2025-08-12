قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزير: ضم الصناعات المغذية للسيارات إلى قائمة الـ28 صناعة المستفيدة من الحزم الاستثمارية
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب بابوا شرقي إندونيسيا
مدبولي يؤكد استعداد مصر لدعم الاستثمارات المشتركة ومشروعات الربط الكهربائي مع الأردن
وزير التجارة الأسبق ينعى علي المصيلحي: فقدنا مسؤولًا وطنيًا مخلصًا
انطلاق مؤتمر صناعة المفتي الرشيد
إطلاق اسم فهمي عمر على ورشة عمل لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي
مدبولي: الاستثمار في قدرات شبابنا هو الثروة الحقيقية لمصر
رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025
مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة مساعدة للمفتي لا بديلاً عنه
غزة .. سبب مشكلات رئيس أركان جيش الاحتلال مع وزير دفاعه
رئيسا وزراء مصر والأردن يشهدان توقيع 10 وثائق في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي
شاكر محظور من مرتب آخر الشهر لـ 100 مليون جنيه غسيل وكسب غير مشروع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

غسيل أموال ومحتوى خادش.. نهاية صادمة لـ البلوجر لوشا تقوده إلى السجن المشدد

البلوجر لوشا
البلوجر لوشا
أميرة خلف

ارتبطت الشهرة السريعة للبلوجرز، باتهامات تتعلق باستغلال المنصات في أنشطة مخالفة للقانون، أبرزها غسيل الأموال والتربح من محتوى خادش للحياء، ليجنوا من ورائها أرباحًا طائلة من الإعلانات والترويج للمنتجات.

كل هذه جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة.


البلوجر لوشا

 وجهت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، تحقيقاتها معه في تهم غسل الأموال، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.


وقالت الداخلية في بيانها عن القبض على البلوجر لوشا، إنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن مشاهد عنف وتمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة.


وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط وبمواجهته اعترف بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

عقوبة غسيل الأموال 


غسل الأموال
ووضع القانون عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونصت المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون و التي نصت على أن  يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلى:

1-  تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.

2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

وﻳﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ، أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ﺿﺒﻄﻬﺎ أو ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ


عقوبة نشر محتوى خادش للحياء

 

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

غسيل الأموال الحبس الغرامة لوشا البلوجر لوشا

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 12-8-2025

فيديو متداول على تيك توك

10 ملايين مشاهدة.. شاب يوثق موهبة والدته في صناعة العرائس ويكتسح تيكتوك

ضربة الشمس

الحرارة ارتفعت.. كيف تحمى نفسك من ضربة الشمس

سكر الدم

اكتشف أعراض انخفاض سكر الدم في الجسم

بالصور

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو.. 10 صور صادمة لـ جورجينا

مخاطر غير متوقعة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

