بالأسماء.. 240 طالب يتأهلون لإختبار القبول الثاني في مدرسة الضبعة النووية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
استقرار نسبي في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية
لا مبرر للاحتلال.. الاتحاد الأوروبي يدين استهداف إسرائيل للصحفيين في غزة
قرار من جهات التحقيق بشأن أموال البلوجر لوشا
هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية تعلن إغلاق المجال الجوي فوق مدينة أنكوريج
ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»
تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات الثالثة عشرة من مصر إلى قطاع غزة
بعد قليل.. محاكمة فتاة الـ«جيت سكي» المتهمة بالتسبب في وفاة طفل وإصابة 3 آخرين
إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.. اليوم
بعد تطويرها بالتعاون مع الأزهر والكنيسة| ننشر مناهج الدين الجديدة المقررة بالمدارس
الصور الأولى.. إصابة 32 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالصحراوى الشرقي بأسيوط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

قرار من جهات التحقيق بشأن أموال البلوجر لوشا

إسلام دياب

قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال البلوجر لوشا في اتهامه بغسل الأموال والتربح من مقاطع خادشة للحياء.

وجهت جهات التحقيق للمتهم اتهامات بغسل الأموال للتيك توكر لوشا، والتربح من فيديوهات خادشة للحياء، وباشرت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، تحقيقاتها مع البلوجر لوشا في تهم غسل الأموال، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقالت الداخلية في بيانها عن القبض على البلوجر لوشا، إنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن مشاهد عنف وتمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة،، وبمواجهته اعترف بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

جهات التحقيق التحفظ على أموال البلوجر لوشا لوشا غسل الأموال

