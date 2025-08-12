قرار من جهات التحقيق بشأن أموال البلوجر لوشا

قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال البلوجر لوشا في اتهامه بغسل الأموال والتربح من مقاطع خادشة للحياء.

وجهت جهات التحقيق للمتهم اتهامات بغسل الأموال للتيك توكر لوشا، والتربح من فيديوهات خادشة للحياء، وباشرت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، تحقيقاتها مع البلوجر لوشا في تهم غسل الأموال، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقالت الداخلية في بيانها عن القبض على البلوجر لوشا، إنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن مشاهد عنف وتمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة،، وبمواجهته اعترف بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.