الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حرب نووية.. قائد الجيش الباكستاني: سندمر نصف العالم إذا واجهنا تهديدًا وجوديا

الجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني
محمود نوفل

نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر حكومي القول بأن 9 من جنود  الجيش الباكستاني على الأقل قتلوا في هجوم مسلح في ولاية بلوشستان جنوبي غربي البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم؛ أعلن  الجيش الباكستاني مقتل 50 مسلحا على الحدود مع أفغانستان على مدار أربعة أيام.

وهدد قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، أمس بشن حرب نووية تدمر نصف العالم، وتدمير أي بنية تحتية تبنيها الهند على قنوات نهر السند المائية، مؤكدًا أن بلاده لا تفتقر إلى الصواريخ.

وحذر قائد الجيش الباكستاني علنًا من "حرب نووية" في كلمة ألقاها في فعالية بمدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية.

وهدد الحاكم العسكري الفعلي لباكستان بتدمير "نصف العالم" إذا واجهت بلاده تهديدًا وجوديًا في حرب مستقبلية مع الهند.

وقال، وفقًا للتقارير: "نحن دولة نووية إذا اعتقدنا أننا سندمر، فسندمر نصف العالم معنا".

وهدد بتدمير أي بنية تحتية تبنيها الهند على قنوات مياه نهر السند - والتي قد تعيق تدفق المياه إلى باكستان - قائلاً إن بلاده لا تعاني من نقص في الصواريخ.

وزعم منير أن قرار نيودلهي بتعليق معاهدة مياه نهر السند بعد هجوم باهالغام الإرهابي في أبريل قد يُعرّض 250 مليون شخص لخطر المجاعة.

وأضاف: "سننتظر الهند لبناء سد، وعندما تفعل ذلك، سندمره بعشرة صواريخ. نهر السند ليس ملكًا للهنود. الحمد لله، ليس لدينا نقص في الصواريخ".

ويزور قائد الجيش الباكستاني الولايات المتحدة للمرة الثانية خلال شهرين، وفي زيارته الأخيرة، دُعي إلى غداء في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 18 يونيو وخلال الزيارة، رشّح اسم الرئيس الأمريكي لجائزة نوبل للسلام تقديرًا لجهوده المزعومة في صنع السلام، وهو اقتراح كرره في فعالية فلوريدا.

الجيش الباكستاني باكستان هجوم مسلح ولايةبلوشستان قائد الجيش الباكستاني

