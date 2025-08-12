تطوير نظام التداول.. رئيس البورصة المصرية: وضعنا إستراتيجية شاملة تضمنت 61 مستهدفا

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن القمم التاريخية التي تشهدها البورصة تعكس ثقة المستثمرين في الخطط التي تتبناها الدولة لتحقيق تطوير شامل لمنظومة الاقتصاد.

وأوضح الشيخ، خلال لقاء خاص مع الإعلامية إنجي طاهر، ببرنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن أسواق المال تعد مؤشرًا استباقيًا للنمو الاقتصادي في أي دولة، مضيفًا: «عندما نشهد في سوق المال زخمًا كبيرًا ونموًا متواصلًا وبلوغ قمم تاريخية متتالية، فإن ذلك يعكس ثقة المستثمرين في الأداء الاقتصادي للدولة وفي برنامج التطوير الاقتصادي الذي تنتهجه خلال الفترة الأخيرة».

وأشار إلى أن البورصة بدأت، منذ نهاية أغسطس أو مطلع سبتمبر 2023، تنفيذ خطة طموحة لتطوير السوق وزيادة معدلات النمو، موضحًا: «كان لدينا هدف واضح يتمثل في رفع معدلات التداول وتحسين الأداء العام للبورصة».

وأضاف: «خلال ثلاثة أشهر من تولي المسؤولية، وضعنا استراتيجية شاملة تضمنت 61 مستهدفًا، حرصنا على أن تتوافق تمامًا مع احتياجات السوق الفعلية والواقعية في تلك الفترة، وهي خطة قصيرة ومتوسطة الأجل بدأنا في تنفيذها فورًا».

وبيّن أن المرحلة الأولى من الخطة ركزت على تطوير نظام التداول، الذي أوشك ترخيصه على الانتهاء، واصفًا إياه بأنه جوهر عمل البورصة، لافتًا إلى نجاح البورصة في التعاقد مع أحد أفضل نظم التداول في العالم، أعقبه التعاقد على أحد أفضل نظم الرقابة على التداول عالميًا.

وأكد الشيخ أن تنفيذ هذه الخطة يسير بالتوازي مع التعاون الكامل بين مختلف أجهزة الدولة ومنظومة سوق المال، بما في ذلك شركات السمسرة، وشركة مصر للمقاصة، وهيئة الرقابة المالية، مشددًا على أن «النجاح لا يُنسب لمؤسسة منفردة، بل هو نتاج عمل المنظومة بأكملها».