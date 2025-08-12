زعيم الأغلبية ينعى الدكتور علي المصيلحي.. ويؤكد: مسيرة وطنية حافلة بالعطاء

ينعى الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، ببالغ الحزن وعميق الأسى، المغفور له بإذن الله الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإنجازات.

لقد كان الفقيد قامة وطنية بارزة، ورمزًا للإخلاص والكفاءة والنزاهة، حيث أسهم خلال فترة توليه المسؤولية في تطوير منظومة التموين وتعزيز توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين، وبذل جهودًا مخلصة لخدمة الوطن وأبنائه.

وكان الفقيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وقد تشرفت بالعمل معه عن قرب، فكان نموذجًا في الأداء المتميز سواء خلال فترة توليه وزارة التضامن الاجتماعي، أو كوزير للتموين، أو كنائب ورئيس لجنة، حيث ترك بصمات واضحة في كل موقع تولاه.

ويتقدم الدكتور عبد الهادي القصبي بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه ومحبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.