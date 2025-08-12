مران الزمالك.. فقرة فنية وخططية استعدادا للمقاولون العرب بالدوري

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، فقرة فنية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على إستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات لخوض تدريبات خططية استعدادًا للمباراة المقبلة، وحرص أعضاء الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية بطول الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الخططية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على إستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.