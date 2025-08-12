شرط ديانج لتجديد عقده مع الأهلي

شعر أليو ديانج لاعب النادي الأهلي،بالحزن خلال أولى مباريات الدوري بسبب عدم الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي ولم يدخل حتى كبديل.

وديانج يربط تجديد عقده مع الأهلي بموقفه من التواجد في التشكيل الأساسي للفريق خلال الموسم الحالي.

وأستفسر محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي من ريبيرو عن موقف ديانج معه وهل سيكون له دور ام لا.

وبيضغط محمد يوسف على اللاعب لتجديد عقده ويحاول توصيل الأمر للمدير الفني دون التدخل في اختصاصاته الفنية وعدم الضغط عليه لإشراكه في المباريات.

ويمتلك ديانج عروض من الدوري السعودي وهذا ما يجعل هناك تخوف داخل الأهلي في الوقت الحالي وهناك مجهودات كبيرة لإقناع اللاعب بتجديد عقده.