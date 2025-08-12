قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف توفر في فاتورة الكهرباء؟.. نصائح لاستخدم الفرن الكهربائي بذكاء
حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق.. الإفتاء: لا تمت لـ الإسلام بصلة
نقيب المحامين يكشف حقيقة البيان المنسوب للأمين العام لاتحاد المحامين العرب
وحدات بديلة .. الإسكان: منصة إلكترونية جديدة لطلبات مواطني الإيجار القديم
قرار عاجل من محافظ الإسكندرية بعد حادث الشاطبي المأساوي
خدت أعضاء جوزي .. بدرية طلبة ترد على اتهامات مثيرة للجدل
الحرارة 42 في الظل | إعلان رسمي من الأرصاد عن ذروة موجة ساخنة
رقم قياسي جديد.. الشبكة الكهربائية تستوعب أعلى حمل في تاريخها 39500 ميجاوات
الزراعة: حملات مكثفة على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك بالمحافظات
5 محافظات تدخل جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ .. تعرف عليها
مفتي الجمهورية لـ نظيره بالقدس: علاقة مصر وفلسطين يحكمها رحم العلم والجوار
اقتصاد

إرث الإصلاحات التموينية .. كيف غيّر المصيلحي منظومة الدعم في مصر؟

علي المصيلحي
علي المصيلحي
محمد صبيح

يستعرض صدى البلد إنجازات وزارة التموين في عهد الدكتور علي المصيلحي 2017 – 2024.. بعد إعلان وفاته اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة من 2017 وحتى 2024، تحت قيادة الدكتور علي المصيلحي، طفرة كبيرة في تطوير الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان الأمن الغذائي، وتنمية البنية التحتية للتجارة الداخلية.

1. تطوير مكاتب التموين وخدمات المواطنين

تطوير 378 مكتب تموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة، ما ضاعف كفاءة تقديم الخدمات وخفض زمن أداء الخدمة إلى 5–10 دقائق.

إطلاق الخدمات الإلكترونية للبطاقات التموينية عبر بوابة مصر الرقمية وموقع «دعم مصر».

توفير 2730 فرصة عمل لشباب الخدمة العامة.

تشغيل خدمات التموين الذكية في 332 مجمعًا خدميًا ضمن المرحلة الأولى من «حياة كريمة».

2. تطوير السجل التجاري والمواصفات الجغرافية

تطوير 49 مكتب سجل تجاري في المرحلتين الأولى والثانية، وجارٍ تطوير 32 مكتبًا إضافيًا.

تسجيل أول 3 مؤشرات جغرافية لمنتجات محافظة مطروح (التين، زيت الزيتون، عنب براني).

3. مشروعات منافذ السلع

افتتاح 8015 منفذ «جمعيتي»، وجارٍ استكمال المرحلة الرابعة لتغطية القرى الأكثر احتياجًا.

توفير 263 سيارة متنقلة لبيع السلع، توفر من 2–3 فرص عمل لكل سيارة.

4. تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن

تطوير 574 مجمعًا استهلاكيًا خلال 3 سنوات بتكلفة 335.4 مليون جنيه.

5. تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع

تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة 6 أشهر على الأقل، بما يضمن توافر الخبز والسلع التموينية طوال العام.

6. الحماية الاجتماعية

إنتاج 250–270 مليون رغيف مدعوم يوميًا بسعر 5 قروش.

توفير أكثر من 30 سلعة أساسية عبر 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك.

صرف دعم استثنائي من سبتمبر 2022 حتى يونيو 2023 للأسر الأولى بالرعاية.

7. مشروع الصوامع وتخزين الحبوب

زيادة السعة التخزينية للقمح من 2.1 مليون طن إلى 5.3 مليون طن.

إنشاء وربط الصوامع بالسكة الحديد وتقليل نسبة الفاقد.

8. رقمنة المشغولات الذهبية

تطبيق الدمغ والتكويد بالليزر للذهب والمعادن الثمينة للحد من الغش وزيادة القدرة التصديرية.

9. تطوير شركات السلع والمطاحن

ميكنة وربط نظم المعلومات في 1401 موقع تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

تطوير 6 مطاحن لزيادة الإنتاجية من 850 طن إلى 1970 طن قمح يوميًا.

10. إنشاء المناطق اللوجستية

تنفيذ 20 منطقة لوجستية في 15 محافظة باستثمارات 58.8 مليار جنيه وتوفير 460 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

11. تأسيس البورصة المصرية للسلع

بدء طرح القمح والذرة عبر منصة منظمة للحد من الاحتكار وتقليل حلقات التداول.

12. المستودعات الاستراتيجية

بدء المرحلة الأولى بإنشاء 4 مستودعات استراتيجية في الفيوم، الشرقية، السويس، والأقصر.

13. دمج شركتي قها وإدفينا

تأسيس كيان جديد بمدينة السادات باستثمارات 20 مليار جنيه لإحياء الصناعات الغذائية الوطنية وزيادة فرص التصدير.

14. تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي

توصيل الغاز إلى آلاف المخابز البلدية ضمن خطة التحول من السولار للغاز الطبيعي، بتمويل بفائدة 5% بالتعاون مع البنوك.

وزارة التموين علي المصيلحي تطوير الخدمات مظلة الحماية الاجتماعية البنية التحتية

تنسيق الجامعات 2025

غير متوقع.. 24 كلية طب تفتح أبوابها أمام طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية بالأرقام الكاملة

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

"حولوهم لمدارس عربي" .. قرار عاجل ضد طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

السيارة المسروقة

أكشن في شارع فيصل.. لص يدهس 3 أشخاص وينهي حياة أجنبية أثناء الهروب

Wednesday

الموسم الثاني من Wednesday يحقق 50 مليون مشاهدة في 5 أيام على نتفليكس

رنا سماحة تستعد لطرح لميني ألبوم "مهري حياة"

رنا سماحة تستعد لطرح ميني ألبوم "مهري حياة"

ياسمين صبري

ياسمين صبري تخطف الأنظار من الجيم

بالصور

للمبتدئين | الفرق بين زيت الديزل وزيت البنزين

زيت السيارة
زيت السيارة
زيت السيارة

صادم.. استبدال فلتر هواء فولكس فاجن ID Buzz يتطلب تفكيك الإكصدام بالكامل

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

يحمى من السرطان وهشاشة العظام ..فوائد غير متوقعة للعنب الأحمر

العنب الاحمر
العنب الاحمر
العنب الاحمر

عشبة خارقة تمنع أمراض القلب والهضم والمخ.. اكتشفها

القلب
القلب
القلب

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

حولوهم مدارس عربي .. قرار عاجل بشأن طلاب اللغات | ماذا حدث ؟

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

سعيد محفوظ

30 سنة حب.. محمد سعيد محفوظ يحكي كيف خطف قلب زوجته برسائل على ورق الجرنال

عباس أبو الحسن

عباس أبو الحسن يكشف عن مفاجأة برسالة نارية لفنان شهير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

