إرث الإصلاحات التموينية .. كيف غيّر المصيلحي منظومة الدعم في مصر؟

يستعرض صدى البلد إنجازات وزارة التموين في عهد الدكتور علي المصيلحي 2017 – 2024.. بعد إعلان وفاته اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة من 2017 وحتى 2024، تحت قيادة الدكتور علي المصيلحي، طفرة كبيرة في تطوير الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان الأمن الغذائي، وتنمية البنية التحتية للتجارة الداخلية.

1. تطوير مكاتب التموين وخدمات المواطنين

تطوير 378 مكتب تموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة، ما ضاعف كفاءة تقديم الخدمات وخفض زمن أداء الخدمة إلى 5–10 دقائق.

إطلاق الخدمات الإلكترونية للبطاقات التموينية عبر بوابة مصر الرقمية وموقع «دعم مصر».

توفير 2730 فرصة عمل لشباب الخدمة العامة.

تشغيل خدمات التموين الذكية في 332 مجمعًا خدميًا ضمن المرحلة الأولى من «حياة كريمة».

2. تطوير السجل التجاري والمواصفات الجغرافية

تطوير 49 مكتب سجل تجاري في المرحلتين الأولى والثانية، وجارٍ تطوير 32 مكتبًا إضافيًا.

تسجيل أول 3 مؤشرات جغرافية لمنتجات محافظة مطروح (التين، زيت الزيتون، عنب براني).

3. مشروعات منافذ السلع

افتتاح 8015 منفذ «جمعيتي»، وجارٍ استكمال المرحلة الرابعة لتغطية القرى الأكثر احتياجًا.

توفير 263 سيارة متنقلة لبيع السلع، توفر من 2–3 فرص عمل لكل سيارة.

4. تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن

تطوير 574 مجمعًا استهلاكيًا خلال 3 سنوات بتكلفة 335.4 مليون جنيه.

5. تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع

تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة 6 أشهر على الأقل، بما يضمن توافر الخبز والسلع التموينية طوال العام.

6. الحماية الاجتماعية

إنتاج 250–270 مليون رغيف مدعوم يوميًا بسعر 5 قروش.

توفير أكثر من 30 سلعة أساسية عبر 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك.

صرف دعم استثنائي من سبتمبر 2022 حتى يونيو 2023 للأسر الأولى بالرعاية.

7. مشروع الصوامع وتخزين الحبوب

زيادة السعة التخزينية للقمح من 2.1 مليون طن إلى 5.3 مليون طن.

إنشاء وربط الصوامع بالسكة الحديد وتقليل نسبة الفاقد.

8. رقمنة المشغولات الذهبية

تطبيق الدمغ والتكويد بالليزر للذهب والمعادن الثمينة للحد من الغش وزيادة القدرة التصديرية.

9. تطوير شركات السلع والمطاحن

ميكنة وربط نظم المعلومات في 1401 موقع تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

تطوير 6 مطاحن لزيادة الإنتاجية من 850 طن إلى 1970 طن قمح يوميًا.

10. إنشاء المناطق اللوجستية

تنفيذ 20 منطقة لوجستية في 15 محافظة باستثمارات 58.8 مليار جنيه وتوفير 460 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

11. تأسيس البورصة المصرية للسلع

بدء طرح القمح والذرة عبر منصة منظمة للحد من الاحتكار وتقليل حلقات التداول.

12. المستودعات الاستراتيجية

بدء المرحلة الأولى بإنشاء 4 مستودعات استراتيجية في الفيوم، الشرقية، السويس، والأقصر.

13. دمج شركتي قها وإدفينا

تأسيس كيان جديد بمدينة السادات باستثمارات 20 مليار جنيه لإحياء الصناعات الغذائية الوطنية وزيادة فرص التصدير.

14. تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي

توصيل الغاز إلى آلاف المخابز البلدية ضمن خطة التحول من السولار للغاز الطبيعي، بتمويل بفائدة 5% بالتعاون مع البنوك.