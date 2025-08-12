مدحت قريطم: عبور المشاة من أماكن غير مخصصة سبب كبير في حوادث الطرق

أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، أن جزءًا كبيرًا من حوادث الطرق في مصر ناتج عن عبور المشاة من أماكن غير مخصصة، رغم وضوح القوانين المنظمة لذلك.

وشدد قريطم، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتين آية عبدالرحمن ولما جبريل، على أهمية دور الإعلام والميديا في رفع الوعي المروري لدى المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هناك حملات توعية مستمرة، لا سيما في المدارس والجامعات، لتأكيد أهمية الالتزام بعبور الطريق فقط من الأماكن المخصصة، مثل الممرات المخططة أو الكباري والأنفاق الخاصة بالمشاة.

وفي حديثه عن كورنيش الإسكندرية، أوضح أنه يوجد على طول الطريق أنفاق وكباري لعبور المشاة، إلى جانب إشارات مرور ضوئية تم تركيبها لتسهيل المرور الآمن، ومع ذلك لا يلتزم بعض المواطنين بها، مؤكدًا أن السرعة القصوى على الكورنيش محددة بـ60 كم/س.

وأضاف قريطم: "كنت مدير مرور الإسكندرية لمدة عامين، والمشكلة كانت دائمًا في عدم التزام المشاة بمناطق العبور الآمنة، رغم توافرها، ولا أتحدث هنا عن حادثة كورنيش الإسكندرية بعينها، فالواقعة تخضع لتحقيقات النيابة، ولكن بشكل عام، إذا لم تكن هناك نقطة لعبور المشاة على الطريق، فيجب التأكد من أن الطريق آمن وخالٍ تمامًا قبل العبور."