كيف توفر في فاتورة الكهرباء؟.. نصائح لاستخدم الفرن الكهربائي بذكاء
حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق.. الإفتاء: لا تمت لـ الإسلام بصلة
نقيب المحامين يكشف حقيقة البيان المنسوب للأمين العام لاتحاد المحامين العرب
وحدات بديلة .. الإسكان: منصة إلكترونية جديدة لطلبات مواطني الإيجار القديم
قرار عاجل من محافظ الإسكندرية بعد حادث الشاطبي المأساوي
خدت أعضاء جوزي .. بدرية طلبة ترد على اتهامات مثيرة للجدل
الحرارة 42 في الظل | إعلان رسمي من الأرصاد عن ذروة موجة ساخنة
رقم قياسي جديد.. الشبكة الكهربائية تستوعب أعلى حمل في تاريخها 39500 ميجاوات
الزراعة: حملات مكثفة على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك بالمحافظات
5 محافظات تدخل جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ .. تعرف عليها
مفتي الجمهورية لـ نظيره بالقدس: علاقة مصر وفلسطين يحكمها رحم العلم والجوار
أخبار البلد

قبل موسمه .. مواعيد وأماكن زراعة الثوم | وتلك النصائح لزيادة إنتاجيته

الثوم
الثوم
شيماء مجدي

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إنه يبدأ فى تلك الأيام التجهيز لزراعة الثوم للموسم الجديد، حيث أن الثوم محصول سقف إنتاجيته عالية يعني يستجيب للعمليات الزراعية الصحيحة وفى التوقيت المناسب، لذا لا بد من الخطوات للوصول لأعلى إنتاجية.

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له، أن مصر ثاني أكبر دولة منتجة للثوم في العالم بعد إسبانيا من حيث إنتاجية وحده المساحة، مشيرا إلى أن معظم المساحات تتركز في المنيا وبني سويف والشرقية والدقهلية – وتعتبر محافظتا المنيا وبني سويف من أكبر المحافظات في المساحة المنزرعة حيث تبلغ المساحة المنزرعة بهما حوالي 40 % من إجمالي مساحة الثوم.

أصناف زراعة الثوم

وقال إن الأصناف المنزرعة في مصر هي:

- الصنف البلدي: ذو القشرة البيضاء ويتراوح عدد الفصوص بالرأس حوالي 40 الي 60 فص .

– الصنفي سدس 40 وايجاسيد 1: وهما متشابهين الي حد كبير والرأس لونها بنفسجي خفيف وعدد الفصوص في الرأس حوالي 10 إلي 15 فص.
 

خطوات أساسية لنجاح زراعة الثوم :

1️⃣ تجهيز التقاوي قبل الزراعة بيوم أو اتنين (تفصيص + نقع في مياه جارية + محلول كبريت ميكروني).

2️⃣ زراعة فص واحد على الريشتين بمسافة 7-10 سم.

3️⃣ ري خفيف بعد الزراعة مباشرة أو بعد يومين.

4️⃣ مكافحة التربس من بدري (خاصة في البلدي) واللطعة الأرجوانية (خاصة في سدس 40 وإيجاسيد).

5️⃣ ضبط التسميد وعدم الإفراط في الآزوت لتجنب الأمراض.

 

المكافحة المتكاملة في الثوم

التربس: بييجي من أول أكتوبر، وأعداده بتعلى من آخر يناير لحد الحصاد. بيعمل بقع فضية على الورق، الحشرة الكبيرة لونها أسود، والصغيرة صفراء. البلدي أكتر حساسية من سدس 40 وإيجاسيد 1. الأعداد بتزيد لو زرعت متأخر أو زودت الآزوت أو الأرض رطبة زيادة.

الحل: رش لمبادا 5% بمعدل 200 سم/فدان.

اللطعة الأرجوانية: تبدأ كبقع بيضا، تكبر ويبقى لونها أرجواني غامق بحواف بني. الورق بيصفر ويموت، وده بيأثر جامد على الإنتاج. سدس 40 وإيجاسيد 1 أكتر عرضة للإصابة من البلدي. في البلدي بتبان الأول على أغمدة الورق السفلي، وفي الصنفين التانيين بتظهر على الورق نفسه.

الصدأ (في الجو البارد والرطوبة العالية): بيظهر كبثرات برتقالية أو بونية على الورق، ومع شدة الإصابة الورق بينشف ويقع.

الحل: رش مبيد فطري للمواد الفعالة التريازول، الستروبيلورين، دايفينوكونازول، أزوكسي ستروبين، بروبيكونازول، أو كلوروثالونيل ، والتكرار حسب شدة الإصابة.

لفحة الإستيمفيليوم (في الأجواء الباردة والرطبة): بتظهر بقع بنية مسودة على الورق، بتجف وتعمل مظهر "محروق".

الحل: الرش بمبيد فطري جهازي + وقائي (زي المانكوزيب مع التوبسين أو اسكور) بالتبادل.

الزراعة الثوم زراعة الثوم أصناف زراعة الثوم محصول الثوم

الثوم

قبل موسمه .. مواعيد وأماكن زراعة الثوم | وتلك النصائح لزيادة إنتاجيته

