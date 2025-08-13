أفضل مشروبات تساعد على تنظيف رئتيك

هناك بعض المشروبات التي يُعتقد أنها تسهم في تنظيف الرئتين وتحسين صحة الجهاز التنفسي، ومع ذلك، يجب أن يتم استخدام هذه المشروبات كجزء من نظام غذائي صحي عام، ولا يمكنها أن تعوض أو تعالج الحالات الطبية.

ونقدم لك فى هذا التقرير افضل المشروبات التى تساعد على تنظيف الرئةوفقا لموقع صحيفة ديلى ميرور البريطانية.

افضل مشروبات تساعد على تنظيف رئتيك..

1-الشاي الأخضر:

الشاى الاخضر يحتوي على العديد من مضادات الاكسدة مما يساعد على تعزيز المناعة، وتقليل الالتهابات في الرئتين، فلقد اثبتت احد الدراسات، بأن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر يومياً بمعدل كوبين على الأقل، كانوا يتمتعون بوظائف رئوية افضل من أولئك الذين لم يشربوا منها.

2-العسل والماء الساخن:

بإمكان هذا المشروب القوي ان يساعد في إزالة السموم من الجسم، وذلك لاحتواء العسل على خصائص مضادة للالتهابات، والتي تساعد الجسم في القضاء على عوامل العدوى المسببة لالتهاب الحلق في المقام الأول.

3- مشروب القرفة:

تعتبر القرفة وسيلة فعّالة لعلاج الالتهابات في الرئتين، نظراً لاحتوائها على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات.

4-مشروب الزنجبيل والكركم:

من أفضل المشروبات لتنظيف الرئتين مشروب الزنجبيل والكركم، حيث يساعد الكركم في علاج السعال وأعراض البرد، وذلك لاحتوائه على عوامل مضادة للأكسدة والالتهابات، أما الزنجبيل فبإمكانه علاج اعراض الاحتقان والغثيان.

5- شاي الزعتر:

يعتبر الزعتر من الأعشاب الفعالة في علاج التهابات الجهاز التنفسي، والتخفيف من أعراضه مثل السعال، واحتقان الأنف.