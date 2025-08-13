حسام البدري: لم أطلب من إدارة «أهلي طرابلس» التعاقد مع أحمد عبد القادر

كشف المدرب المخضرم حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي طرابلس الليبي، حقيقة ما تردد عن طلبه التعاقد مع أحمد عبد القادر، جناح النادي الأهلي.

وقال حسام البدري، في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "غير صحيح تمامًا أنني طلبت من إدارة أهلي طرابلس التعاقد مع أحمد عبد القادر في الوقت الحالي".

وأضاف: "لم يحدث أي تواصل بيني وبين إدارة النادي بشأن عبد القادر، ولم أطلب على الإطلاق التعاقد معه".

واختتم: "أتمنى تحري الدقة في نقل الأخبار، وأؤكد مرة أخرى أنني لم أطلب من إدارة أهلي طرابلس التعاقد مع عبد القادر".

يُذكر أن حسام البدري نجح في حصد لقب الدوري الليبي مع فريق أهلي طرابلس، للمرة الرابعة عشرة في تاريخ النادي.