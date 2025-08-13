على مسئوليتي| إسلام جمال يكشف أسرارًا خطيرة: شاهدت لاعبين ومسئولين يتعاطون المنشطات

أكد إسلام جمال، نجم نادي الزمالك السابق، أن هناك العديد من اللاعبين والمسؤولين في الكرة المصرية يتعاطون المنشطات.

وقال جمال، في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج الكلاسيكو على قناة "أون": على مسؤوليتي الشخصية، هناك لاعبون ومسؤولون في الأندية المصرية يتعاطون المنشطات.

وأضاف: هذا الأمر رأيته بعيني، وشاهدت لاعبين ومسؤولين في الأندية يتعاطون المنشطات.

وتابع: لعبت لعدة أندية إلى أن استقر الوضع بي في طلائع الجيش، قبل أن يتعاقد معي نادي الزمالك كأغلى مدافع في الدوري وقتها.

كما أوضح: تلقيت مفاوضات من الأهلي والزمالك عندما كنت لاعبًا في طلائع الجيش، ووقّعت للأهلي في الشارع مع علاء عبد الصادق.

واستكمل: وقّعت في حضور علاء عبد الصادق، وميدو حزين، وسيد مرعي (وكلائي)، لكن مرتضى منصور عرض 5 ملايين جنيه "كاش"، فانضممت للزمالك.