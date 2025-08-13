سريعة ولذيذة.. طريقة عمل بان كيك التفاح في المقلاة | اعرفي المقادير

تعتبر طريقة عمل بان كيك التفاح في المقلاة، وصفة مناسبة للفطور أو كوجبة خفيفة، وتتميز بمذاق لذيذ ومكونات بسيطة متوفرة في كل منزل.

وقدّمت الشيف نادية السيد، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وصفة سهلة وسريعة لتحضير بان كيك التفاح في المقلاة.

طريقة عمل بان كيك التفاح

المكوّنات:

تفاحة واحدة متوسطة الحجم مبشورة.

بيضة واحدة.

ملعقتان كبيرتان من السكر (يمكن تعديل الكمية حسب الرغبة).

رشة ملح بسيطة.

ملعقة صغيرة زبدة أو قليل من الزيت لدهن المقلاة.

طريقة التحضير:

ـ يُبشر التفاح ويوضع في وعاء، ثم يُضاف إليه البيضة والسكر والملح، ويُخلط المزيج جيدًا حتى يتجانس.

ـ تُسخّن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، وتُدهن بالزبدة أو الزيت.

ـ يُصب الخليط في المقلاة على شكل دائرة ويُترك حتى يتحوّل لونه إلى ذهبي من الأسفل.

ـ يُقلب البان كيك ليُطهى من الجهة الأخرى حتى النضج الكامل.

ـ يُقدّم ساخنًا مع العسل أو رشة قرفة أو أي إضافات حسب الرغبة.

وأشارت الشيف نادية إلى أن هذه الوصفة لا تحتاج أكثر من دقائق معدودة للتحضير، وتُعتبر خيارًا صحيًا وسريعًا يناسب جميع الأعمار.