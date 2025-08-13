قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متعصب.. الغندور يثير الجدل بشأن أحد مراقبي الدوري
اصطفاف القافلة الـ14 من المساعدات تمهيدا لدخولها من مصر إلى غزة
أذكار الصباح كاملة مكتوبة.. ردد أفضل 12 دعاء من سنة النبي
أسعار البنزين اليوم الأربعاء
استمرار التراجع في سعر الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض
أبرز أرقام وإحصائيات الجولة الأولى للدوري الممتاز
رد فعل «الشناوي» بعد استبعاده المُفاجئ من مباراة الأهلي ومودرن سبورت
إسرائيل على خط النار.. خطة احتلال غزة تفجّر إدانات دولية وكوريا الشمالية تدين وترامب يلمّح ونتنياهو يخطط
من جذب الاستثمارات لدعم الزراعة الذكية وخدمة المواطنين.. خطط طموحة لأعضاء مجلس الشيوخ الجُدد
بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025
اعتماد تمويل العام الخامس والأخير من بروتوكول إدارة وتشغيل القنوات التعليمية
في رسالة مؤثرة.. مادونا تناشد بابا الفاتيكان بإنقاذ أطفال غزة قبل فوات الأوان
سريعة ولذيذة.. طريقة عمل بان كيك التفاح في المقلاة | اعرفي المقادير

طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح

تعتبر طريقة عمل بان كيك التفاح في المقلاة، وصفة مناسبة للفطور أو كوجبة خفيفة، وتتميز بمذاق لذيذ ومكونات بسيطة متوفرة في كل منزل.

وقدّمت الشيف نادية السيد، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وصفة سهلة وسريعة لتحضير بان كيك التفاح في المقلاة.

طريقة عمل بان كيك التفاح

طريقة عمل بان كيك التفاح

المكوّنات:

تفاحة واحدة متوسطة الحجم مبشورة.

بيضة واحدة.

ملعقتان كبيرتان من السكر (يمكن تعديل الكمية حسب الرغبة).

رشة ملح بسيطة.

ملعقة صغيرة زبدة أو قليل من الزيت لدهن المقلاة.

طريقة عمل بان كيك التفاح

طريقة التحضير:

ـ يُبشر التفاح ويوضع في وعاء، ثم يُضاف إليه البيضة والسكر والملح، ويُخلط المزيج جيدًا حتى يتجانس.

ـ تُسخّن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، وتُدهن بالزبدة أو الزيت.

ـ يُصب الخليط في المقلاة على شكل دائرة ويُترك حتى يتحوّل لونه إلى ذهبي من الأسفل.

ـ يُقلب البان كيك ليُطهى من الجهة الأخرى حتى النضج الكامل.

ـ يُقدّم ساخنًا مع العسل أو رشة قرفة أو أي إضافات حسب الرغبة.

وأشارت الشيف نادية إلى أن هذه الوصفة لا تحتاج أكثر من دقائق معدودة للتحضير، وتُعتبر خيارًا صحيًا وسريعًا يناسب جميع الأعمار.

