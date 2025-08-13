سر بصل الكشري المقرمش مثل المطاعم .. اعرفي الطريقة بخطوات بسيطة

يُعد بصل الكشري المقرمش العنصر السحري الذي يمنح طبق الكشري المصري مذاقه الشهي ورائحته المميزة، ولا يكتمل الطبق بدونه.

طريقة عمل بصل الكشري المقرمش مثل المطاعم

ورغم بساطة المكونات، إلا أن كثيرًا من السيدات يواجهن صعوبة في الحصول على اللون الذهبي والقرمشة التي تميز بصل كشري المطاعم.

وفي هذا التقرير نكشف سر بصل الكشري المقرمش كما يُقدم في أشهر المطاعم، وخطوات تحضيره في المنزل بنفس النكهة والقوام.

ـ التقطيع المثالي:

قطّعي البصل شرائح رفيعة جدًا وبشكل متساوٍ للحصول على قرمشة موحدة.

استخدمي سكين حاد أو «مبشرة شرائح» لضمان سمك موحد لكل الشرائح.

ـ التتبيل قبل القلي:

رشّي القليل من الملح والدقيق على شرائح البصل.

اتركيه 10–15 دقيقة، حيث يعمل الملح على سحب الرطوبة، بينما يمنح الدقيق طبقة مقرمشة ويحمي من الاحتراق.

ـ القلي باحتراف:

سخّني كمية كافية من الزيت النباتي حتى تغمر شرائح البصل.

ضعي البصل على دفعات صغيرة حتى لا تهبط حرارة الزيت.

خففي النار قليلًا للحفاظ على لون ذهبي جميل.

ـ التصفية والحفظ:

صفي البصل جيدًا على مناديل مطبخ أو مصفاة معدنية.

اتركيه يبرد في الهواء قبل الاستخدام.

احفظيه في علبة محكمة الغلق في الثلاجة لعدة أيام مع الحفاظ على قرمشتها.

استخدامات بصل الكشري المقرمش

ـ تزيين طبق الكشري.

ـ إضافة نكهة للفتة المصرية.

ـ تقديمه مع العدس والأرز.