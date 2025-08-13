شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر تتحرك إلى غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية بثا مباشرا لـ تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر إلى غزة ضمن القافلة الرابعة عشر من قوافل زاد العزة.

في سياق متصل أشادت حركة حماس بجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص وقف الحرب في قطاع غزة.

وقالت حركة حماس إن وفدها في القاهرة بدأ محادثات تمهيدية للقاءات ستبدأ غدا وتركز على سبل وقف الحرب في القطاع.

وأوضحت حماس أن العلاقات مع مصر ثابتة وقوية والعمل المشترك لم يتوقف في مختلف القضايا.

ووصل وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى القاهرة يوم الثلاثاء، لإجراء مباحثات بشأن إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين بالإضافة إلى انتشار المجاعة وسوء التغذية جراء الحصار المفروض على غزة من مارس الماضي، ورفض جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية.