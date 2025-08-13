قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يستعرض محددات الموقف المصرى من التطورات الإقليمية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات
الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام
لا إصابات.. تفاصيل حريق مستشفى حلوان العام| صور
إكسترا نيوز: مئات الشاحنات تقف في طوابير طويلة تنتظر الدخول إلى غزة
الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن ارتفاع درجات الحرارة
انتحال صفة طبيب وأدوية مهربة وبدون ترخيص.. غلق مستشفى المحروسة بالجيزة ودايت بالمنوفية
في ذكراه.. قصة تحول سمير الإسكندراني من اليهودية إلى الإسلام
جنوب إفريقيا تدين أمريكا بسبب تقرير حقوق إنسان
105 أعضاء ينتظرون مقعدهم في مجلس الشيوخ بعد الجولة الأولى.. 100 بالتعيين و5 بالإعادة
48 ساعة غليان.. الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة ودرجات الحرارة
تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتحال صفة طبيب وأدوية مهربة وبدون ترخيص.. غلق مستشفى المحروسة بالجيزة ودايت بالمنوفية

اغلاق مستشفي
اغلاق مستشفي
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق مستشفى المحروسة بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، وعيادة “دكتور دايت لحياة أفضل” للتغذية العلاجية والسمنة والنحافة بمنطقة أسطنها بالباجور بمحافظة المنوفية، لتشغيلهما بدون ترخيص، وذلك في إطار جهود الوزارة لضمان سلامة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية

وجاءت هذه الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة نفذت حملة موسعة لتفتيش المستشفيات والعيادات الخاصة، أسفرت عن رصد مخالفات خطيرة بمستشفى المحروسة. وتبين أن المستشفى تعمل بدون ترخيص، بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004، مع تشغيل وحدة قسطرة قلب غير مرخصة، وعدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى في معظم أقسام المستشفى. 

كما تم رصد أدوات معقمة منتهية الصلاحية وأخرى غير معقمة في عيادة الأسنان، إلى جانب تشغيل عمالة غير مؤهلة وطلاب في أقسام حساسة مثل الرعاية المركزة والحضانات.

وأضاف عبد الغفار أن لجنة التفتيش عثرت، أثناء المرور، على أربعة أطفال حديثي الولادة في قسم الحضانات دون أي إشراف طبي أو تمريضي، مع ضبط أدوية منتهية الصلاحية في قسم الحضانات ومخزن الأدوية الرئيسي، وأخرى مجهولة المصدر تم تحريزها لاتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن إدارة العلاج الحر بمحافظة المنوفية رصدت مخالفات جسيمة في عيادة “دكتور دايت لحياة أفضل”، التي تديرها سيدة تنتحل صفة طبيبة، وهي حاصلة على بكالوريوس تجارة وتمارس الطب بدون ترخيص. وتبين أنها تكشف على المرضى وتصف علاجات وأدوية باستخدام أجهزة طبية للتخسيس، مع وجود أدوية مهربة ومجهولة المصدر تم تحريزها، إلى جانب تشغيل العيادة بدون ترخيص.

وأكد زكي أن الوزارة أغلقت المستشفى والعيادة و”تشميعهما”، داعياً المواطنين إلى التأكد من ترخيص المنشآت الطبية ومزاولة المهنة للعاملين بها قبل تلقي العلاج، لضمان الحصول على خدمات طبية آمنة. وشدد على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، وحماية صحة وسلامة المواطنين.

وزارة الصحة مستشفى المحروسة وزارة الصحة والسكان المهندسين دكتور دايت لحياة أسطنها المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

حديقة الحيوان

باقى أسابيع على افتتاحها.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة

الإيجار القديم

التسجيل بدأ.. كيف تحصل على شقة بديلة للإيجار القديم؟

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لأول مرة.. الرئيس السيسي يكشف مخطط استخدام المياه كسلاح ضد مصر.. ويراهن على وعي المصريين

مجلس الشيوخ

ننشر أسماء الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ بالنظام الفردي

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

ترشيحاتنا

السفيرة رشا سليمان، سفيرة مصر بفريتاون، مع إبراهيم سيساي وزير التجارة والصناعة السيراليوني

سفيرة مصر في فريتاون تبحث مع وزير التجارة السيراليوني تعزيز العلاقات الاقتصادية

قافلة المساعدات المصرية الـ 14 تنطلق إلى غزة

زاد العزة من مصر إلى غزة.. قافلة المساعدات الـ 14 تنطلق إلى القطاع

جامعة حلوان

تنسيق الجامعات .. فرص ذهبية لخريجي برنامج هندسة السيارات الذكية بجامعة حلوان

بالصور

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تبهر متابعيها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

جربتِ الملوي المغربي من قبل؟ اكتشف السر وراء توريقه

جربتِ الملوي المغربي من قبل؟ إكتشف السر وراء توريقه
جربتِ الملوي المغربي من قبل؟ إكتشف السر وراء توريقه
جربتِ الملوي المغربي من قبل؟ إكتشف السر وراء توريقه

على البحر .. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

سريعة ولذيذة.. طريقة عمل بان كيك التفاح في المقلاة | اعرفي المقادير

طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح

فيديو

نوال الزغبي

نوال الزغبي تقترب من نصف مليون مشاهدة بأحدث أغانيها «الله كبير» |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد