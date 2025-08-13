منتخب الشباب يواجه المغرب وديا استعدادا لكأس العالم تحت 20 عاما

يخوض منتخب مصر للشباب، بقيادة أسامة نبيه، اليوم الأربعاء، مواجهة ودية أمام نظيره المغربي في الدار البيضاء، ضمن برنامج الاستعدادات لنهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا، المقرر إقامتها في تشيلي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد وافق على دعوة الاتحاد المغربي لخوض مباراتين وديتين بين المنتخبين، استعدادًا للمونديال الذي تستضيفه تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر، حيث يلعب منتخب مصر في مجموعة تضم تشيلي واليابان ونيوزيلندا.

وفي إطار دعم صفوف المنتخب، تمكنت لجنة اللاعبين المحترفين بالخارج باتحاد الكرة من ضم ثلاثة وجوه جديدة بعد جهود كبيرة في متابعة المواهب المصرية، وهم: كريم أحمد لاعب ليفربول الإنجليزي، وكامرون إسماعيل لاعب أرسنال الإنجليزي، ورضوان حمزاوي لاعب أوكسير الفرنسي.

منتخب 20 سنة يختتم تدريباته لمواجهة المغرب وديا

اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 سنة تدريباته مساء أمس بملعب أكاديمية محمد السادس بمدينة سلا استعدادا للقاء نظيره المغرب الأربعاء ضمن تجهيزات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم التى تنطلق فى تشيلي يوم 27 سبتمبر المقبل.

وتقام المباراة الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت الرباط ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان فى مباراة ثانية يوم الجمعة المقبل فى ختام معسكره.