قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبر بالونات بدائية الصنع.. الأردن يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات
النيابة تفتح الصندوق الأسود لـ سارة خليفة.. تفاصيل صادمة عن اتهامات مخدرات وابتزاز وتعذيب
رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو "فقد صوابه".. وضم غزة أمر مروع
وزارة الرياضة: عقوبات رابطة الأندية على الزمالك بشأن زيزو قوية
أنا راجل قوي.. البلوجر ياسمين رقصت على تيك توك بباروكة ومكياج بنات للفلوس
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025
دهب ودولارات وعقارات وكافيهات.. غسيل أموال البلوجر رايح جاي بـ تيك توك
محمد رمضان يوثق لحظة استماع شخص أمريكي لأغنيته في نيويورك
الإسعاف: نقل 16 حالة من مستشفى حلوان العام عقب نشوب حريق محدود بأحد طوابقها
بالأسماء.. ننشر القائمة الكاملة للفائزين فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025
12 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم
سيد عبدالحفيظ ينصح ريبيرو بشأن طريقة توظيف ديانج مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب الشباب يواجه المغرب وديا استعدادا لكأس العالم تحت 20 عاما

منتخب الشباب
منتخب الشباب
إسراء أشرف

يخوض منتخب مصر للشباب، بقيادة أسامة نبيه، اليوم الأربعاء، مواجهة ودية أمام نظيره المغربي في الدار البيضاء، ضمن برنامج الاستعدادات لنهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا، المقرر إقامتها في تشيلي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد وافق على دعوة الاتحاد المغربي لخوض مباراتين وديتين بين المنتخبين، استعدادًا للمونديال الذي تستضيفه تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر، حيث يلعب منتخب مصر في مجموعة تضم تشيلي واليابان ونيوزيلندا.

وفي إطار دعم صفوف المنتخب، تمكنت لجنة اللاعبين المحترفين بالخارج باتحاد الكرة من ضم ثلاثة وجوه جديدة بعد جهود كبيرة في متابعة المواهب المصرية، وهم: كريم أحمد لاعب ليفربول الإنجليزي، وكامرون إسماعيل لاعب أرسنال الإنجليزي، ورضوان حمزاوي لاعب أوكسير الفرنسي.

منتخب 20 سنة يختتم تدريباته لمواجهة المغرب وديا

اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 سنة تدريباته مساء أمس  بملعب أكاديمية محمد السادس بمدينة سلا استعدادا للقاء نظيره المغرب الأربعاء ضمن تجهيزات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم التى تنطلق فى تشيلي يوم 27 سبتمبر المقبل.

وتقام المباراة الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت الرباط ومن المقرر أن  يلتقي المنتخبان فى مباراة ثانية يوم الجمعة المقبل فى ختام معسكره.

منتخب مصر للشباب منتخب الشباب أسامة نبيه كأس العالم تشيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

الإيجار القديم

التسجيل بدأ.. كيف تحصل على شقة بديلة للإيجار القديم؟

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لأول مرة.. الرئيس السيسي يكشف مخطط استخدام المياه كسلاح ضد مصر.. ويراهن على وعي المصريين

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

سارة خليفة

حاول يغتصبنـ،،ـي .. اعترافات مثيرة في قضية سارة خليفة | نص التحقيقات

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

بالصور

لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها

لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها
لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها
لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها

سر رش سيارات الفورمولا 1 بالطلاء الأخضر أثناء الاختبار

سيارات السباق
سيارات السباق
سيارات السباق

لعدم وجود زباين.. مطعم تسلا في ورطة بعد أيام من افتتاحه

مطعم تسلا
مطعم تسلا
مطعم تسلا

ما العلاقة بين فقر الدم وتساقط الشعر لدى السيدات؟

ما العلاقة بين فقر الدم وتساقط الشعر لدى السيدات؟
ما العلاقة بين فقر الدم وتساقط الشعر لدى السيدات؟
ما العلاقة بين فقر الدم وتساقط الشعر لدى السيدات؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد