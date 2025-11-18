قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريستيانو رونالدو يزور البيت الأبيض في لقاء رسمي مع دونالد ترامب
الخطيب: نعمل على استعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد التحديات الاقتصادية الأخيرة
دار الإفتاء تستطلع هلال جمادى الآخرة الخميس المقبل
الأردن يدين التصريحات الإسرائيلية التحريضية الداعية لاستهداف القيادة الفلسطينية
وزير الزراعة: الرقمنة أصبحت قلب التنمية الزراعية ومفتاح الأمن الغذائي
مائل للحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025|فيديو
الرئيس السيسي يوجه وزير الصحة بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي
جهود وزارة الزراعة في تقليل فاتورة استيراد القمح وتعزيز الاكتفاء الذاتي
حجازي يعتذر والشناوي يغيب.. 3 مفاجآت في اختيارات منتخب مصر لكأس العرب
عصابة مخدرات تستخدم تطبيق إلكتروني للتوغل بين المتعاطين| الداخلية تكشف الحيلة
متاح الآن أون لاين.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
مدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

باحث أثري يطالب بـ إنشاء مسجد ومدرسة تحمل اسم الإمام ورش

ضريح الإمام ورش
ضريح الإمام ورش
محمد الاسكندرانى

قال الباحث الأثري تامر المنشاوي، إن الموقع السابق لضريح الإمام ورش في حوش عائلة عبدالفتاح بك محرم، الكائن خلف سور وباب حديد قديم، متلاحماً مع تقاطع شارعي الفارسي وابن حبيش المؤديان إلى شارع ابن الجباس مروراً إلى جبانة الإمام الشافعي.

ضريح الإمام ورش 


وأوضح تامر، أن موقع ضريح الإمام ورش، مازال يحتفظ بروحه القديمة، يجاوره مقابر عائلة محرم عنه يمنيه، واصفاً الإمام بـ القارئ العظيم محل التقدير والتوقير وزيارات من أهل العلم من محبيه عبر أجيال طويلة.

وأشار الباحث الأثري، إلى ضريح أخر لـ الإمام وكيع بن الجراح، زاحد من أقدم نماذج العمارة الجنائزية، واصفاُ واجهتة الحجرية المطرز بـ الحجر الرملي، وتعلو فتحاتها زخارف دقيقة وشرفات مميزة.

وتابع قائلاً: إن ضريح الإمام وكيع، يغلق بابه خشب أخضر يجاوره شباك حديدي، مما يؤكد المكانة العلمية له، وكتب داخل الضريح عبارات مدح الإمام الشافعي لشيخة وكيع.

وأفاد أن الضريح من الداخل، عبارة عن ضريح رئيسي تعلوه قبة صغيرة تجمع بين البساطة المعمارية وجلال التاريخ، لافتا إلى أن الرخامة الحجرية التاريخية التي كانت تتصدر واجهة ضريح الإمام وكيع، والمكتوب عليها "مقام الإمام وكيع مُقرئ الإمام الشافعي، جدده توفيق صبيح الطحاوي سنة 1359 هـ"، كما جرى نقل اللوحة الخاصة بالإمام ورش التي جاء فيها: "بسم الله الرحمن الرحيم هنا يرقد الشيخ ورش 728 – 812م".


وأعرب الباحث، عن أمنياته بـ إنشاء مسجد ومدرسة تحمل اسم الإمام ورش، تخليداً لصاحب إحدى أشهر روايات القرآن الكريم في العالم الإسلامي.

واستعرض المنشاوي السيرة العلمية للرجلين قائلاً: إن الإمام ورش هو عثمان بن سعيد المصري، أحد أشهر رواة قراءة نافع المدني، وصاحب الرواية التي انتشرت في المغرب العربي وأرجاء واسعة من العالم الإسلامي وُلد في مصر، وتميز بحسن صوته ودقته في الأداء، فأصبح من أعلام القرّاء وارتبط اسمه بمدرسة تلاوة عريقة لا تزال متّبعة حتى اليوم.

أما الإمام وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي فهو أحد كبار المحدّثين وشيوخ الإمام الشافعي، وكان من أعمدة مدرسة الحديث في القرن الثاني الهجري، عُرف بثقته وصرامته وورعه، وخلّد أثره في كتب السنة والفقه، وقد جمعته بالإمام الشافعي علاقة علمية أثمرت واحدة من أشهر أبيات الحكمة في التراث الإسلامي.

ضريح الإمام ورش 
ضريح الإمام ورش
ضريح الإمام ورش
ضريح الإمام ورش
ضريح الإمام ورش
ضريح الإمام ورش
ضريح الإمام ورش
ضريح الإمام ورش الإمام ورش مصر الآثار اثار إسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

مداخلة الفريق كامل الوزير

كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

ترشيحاتنا

شهادات الإدخار بعد قرار البنك المركزي

بعد خفض الفائدة.. أفضل شهادات الادخار 2025 في الأهلي ومصر| تفاصيل

الطفلة سلوان

الحزن الشديد يسيطر على أسرة الطفلة"سلوان"ابنة أسوان عقب رحيلها بحادث إنقلاب الأتوبيس

منتخب مصر الثانى

أحمد حسن: شعرنا بعدم رغبة ناصر ماهر بالتواجد في المنتخب الثاني بعد استبعاده من قائمة الفراعنة.. وإمام عاشور تواصل معي للمشاركة في كأس العرب

بالصور

طريقة عمل عيش التورتيلا في المنزل بخطوات دقيقة

طريقة عمل عيش التورتيلا في المنزل بخطوات دقيقة
طريقة عمل عيش التورتيلا في المنزل بخطوات دقيقة
طريقة عمل عيش التورتيلا في المنزل بخطوات دقيقة

إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية.. والمتابعون: في حاجة مش طبيعية

إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية
إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية
إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

5 وصفات طبيعية فعّالة للتخلص من الهاموش في المطبخ

الهاموش
الهاموش
الهاموش

فيديو

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد