عصابة مخدرات تستخدم تطبيق إلكتروني للتوغل بين المتعاطين| الداخلية تكشف الحيلة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى خطر من جالبى المواد المخدرة، وقيامهم بترويجها من خلال أحد تطبيقات الهواتف المحمولة، وضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة قدرت قيمتها المالية بحوالى 21 مليون جنيه.

وأكدت معلومات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام عنصر جنائى "ضمن تشكيل عصابى خطر" بإستخدام أحد الوسائل المستحدثة لترويج المواد المخدرة على عملائه عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة، حيث يقوم بعرض أنواع المواد المخدرة بجدول وفق أسعار محددة، كما أنشأ مجموعات يتواصل من خلالها مع عملائه ولا يسمح لدخول أى عملاء جدد إلا من خلال متابعيه ، وإمعاناً فى التخفى وعدم تمكين الأجهزة الأمنية من ملاحقته يقوم بتوصيل المواد المخدرة لهم بأماكن يحددها بمعرفته.

كما أسفرت التحريات عن أن باقى عناصر التشكيل (3 عناصر جنائية خطرة) يقومون على جلب المواد المخدرة لترويجها من خلال الأول، وإتخاذهم مقرين بدائرة قسمى شرطة (حدائق القبة – الخصوص) بمحافظتى القاهرة والقليوبية لتخزين المواد المخدرة وإعادة تدويرها.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة لهم وضبطهم بنطاق محافظتى"القاهرة – القليوبية"، وضُبط بحوزتهم (قرابة 65 كيلو جرام من المواد الخدرة المتنوعة " الهيدرو – الشادو – البودر –الكوكايين" – أكثر من 3 آلاف قرص مخدر – عدد من الأمبولات المخدرة – كميات من الأدوات والمعدات والخامات المستخدمة فى إعادة تدوير المواد المخدرة – 3 طبنجات) بالإضافة إلى "سيارتين، دراجة نارية" يتم إستخدامهم فى توصيل المواد المخدرة لعملائهم.. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (21 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة .