المركز القومي للمسرح والموسيقى يحتفل بذكري ميلاد بديع خيري

أحمد البهى

يحتفل المركز القومي للمسرح  والموسيقي والفنون الشعبية، في الثامنة والنصف مساء الأحد القادم 17 أغسطس ، بذكرى ميلاد الكاتب الراحل  بديع خيري في ذكرى ميلاده التي توافق 18 أغسطس، يقام الاحتفال بقاعة مسرح الغد بالعجوزة .


قال المخرج عادل حسان مدير المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، إن الاحتفال يتضمن تقديم عرض أدائي غنائي باسم (بديع الروح .. بديع خيري) .


وتقام الاحتفالية تحت رعاية وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو ، ودعم المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح ، وذلك بالتعاون مع البيت الفني للمسرح الذي يستضيف الاحتفالية بقاعة مسرح الغد .


" بديع الروح .. بديع خيري " صياغة درامية وإعداد الكاتب المسرحي إبراهيم الحسيني، وإخراج أحمد شوقي رؤوف ، ويشارك بالأداء  الفنانين نشوي حسن ، محمد عبد الوهاب ، كريم البسطي ، محمد أمين ، السيد إبراهيم ،  غناء أحمد محسن وهند عمر  بمشاركة الفرقة الغنائية الموسيقية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بإشراف د. رانيا عمر .


الاحتفالية  تأتي في إطار سعي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية لإحياء ذكرى أعلام الفن المصري ، والإشارة إلى منجزهم الإبداعي المتميز والذي شكَّل ركنًا مهمًا في مسيرة الفن المصري ، 
بديع خيري (1893 – 1966) كاتب ومؤلف مسرحي وشاعر مصري، يعد من روّاد الكوميديا المسرحية والغنائية في مصر. اشتهر بتعاونه الوثيق مع الفنان نجيب الريحاني ، حيث كوّنا معًا ثنائيًا فنيًا، يعد الأهم في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين .
قدّم  بديع عشرات المسرحيات الإجتماعية الساخرة التي مزجت بين الكوميديا والنقد الإجتماعي، إلى جانب عدد من الأوبريتات الغنائية ، كتب أيضًا أشعارًا لأغانٍ أصبحت جزءًا من التراث الغنائي المصري، وتميّزت أعماله بالعامية المصرية السلسة والقدرة على تصوير نبض الشارع وهموم الناس بروح فكاهية لاذعة ، استمر عطاؤه الفني حتى وفاته، تاركًا إرثًا مسرحيًا وغنائيًا مؤثرًا في الثقافة العربية.
كان بديع خيري فنانًا متعدد المواهب، فكان زجالاً وكاتبًا مسرحيًا، وممثلاً وملحناً، وشكل مع نجيب الريحاني أهم ثنائي مسرحي في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين.

