ضبط 62 ألف علبة سجائر مهربة جمركيا بالإسكندرية والبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر جنائية بالإسكندرية والبحيرة لجلبهم كميات من السجائر المهربة جمركياً ومجهولة المصدر تمهيداً للإتجار بها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عناصر جنائية بجلب كميات من السجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركياً تمهيداً للإتجار بها .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بمحافظتى (الإسكندرية – البحيرة) وبحوزتهم (62,470 عبوة سجائر مهربة جمركياً مجهولة المصدر).. وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات للإتجار بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق.