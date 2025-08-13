قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من الحكومة على اتفاقية الغاز مع إسرائيل.. فيديو
مدبولي: الأسعار في تحسن عن العام الماضي ووارد يكون هناك خفض آخر طبقا للظروف
تركي آل الشيخ ردًا على متابع: أنا بدوي.. وأجدادي سطروا التاريخ
رئيس النيابة الإدارية: محكمة النقض قمة الهرم في إرساء المبادئ القانونية
الحكومة تعلن بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة
الحكومة تعلن قرارات جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
الرئيس السيسي يطالب بوضع خارطة طريق واضحة لتطوير الإعلام المصري
رئيس الغرف التجارية يدعو القطاع الخاص لتخفيض هامش الربح بالتعاون مع الحكومة
رئيس الوزراء يشارك في جنازة علي مصيلحي وزير التموين السابق بمسجد الشرطة
نقابة الصحفيين تعلن نتيجة لجنة المشتغلين
مدبولي: زيادة الاحتياطي الأجنبي ليس مدفوعا بأموال ساخنة بل باقتصاد حقيقي
رئيس الوزراء: استقرار السلع وتوافر العملة الصعبة وتعافي قوي للاقتصاد المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رحيل صنع الله إبراهيم.. صوت الغضب والذاكرة الحية للأدب المصري

صنع الله إبراهيم
صنع الله إبراهيم
جمال عاشور

ودعت الأوساط الأدبية والثقافية، اليوم الكاتب والروائي الكبير صنع الله إبراهيم، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 88 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا إبداعيًا سيظل حاضرًا في ذاكرة الأدب العربي. 

برحيله، تخسر الثقافة المصرية صوتًا حرًا ظل وفيًّا لقضايا مجتمعه، وشاهدًا صادقًا على تحولات مصر السياسية والاجتماعية لعقود طويلة.

النشأة والبدايات
وُلد صنع الله إبراهيم في القاهرة عام 1937 لأسرة متوسطة، وتلقى تعليمه في مدارس العاصمة قبل أن يلتحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، في شبابه المبكر، انخرط في العمل السياسي ضمن الحركة الشيوعية المصرية، وهو ما قاده للاعتقال عام 1959 وقضاء خمس سنوات في السجن، تلك التجربة القاسية لم تكسر إرادته، بل صقلت وعيه النقدي وشكّلت رؤيته الأدبية التي ستظهر لاحقًا في أعماله.

البداية الأدبية وتجربة السجن
بعد خروجه من السجن، أصدر روايته الأولى "تلك الرائحة" عام 1966، والتي جاءت صادمة في لغتها وبنيتها، كاشفة بجرأة عن الواقع الاجتماعي والسياسي بعد هزيمة الأحلام الكبرى، أثارت الرواية جدلًا واسعًا وقت صدورها، لكنها كرّسته كصوت مختلف لا يهادن، ومنذ ذلك الحين، أصبح اسمه مرتبطًا بالكتابة التجريبية الممزوجة بالتوثيق والجرأة السياسية.

أسلوب الكتابة وملامح الإبداع
جمع صنع الله بين الحس الصحفي والخيال الروائي، مستفيدًا من عمله السابق في وكالة أنباء الشرق الأوسط، حيث أدخل الإحصاءات والوثائق والأحداث الحقيقية في نسيج رواياته، لغته كانت مباشرة، مشحونة بالسخرية المرة، وأبطاله غالبًا من المهمشين والفقراء، ما جعل أعماله مرآة تعكس وجوه المجتمع المخبأة.

أهم أعماله
من أبرز رواياته اللجنة (1981) التي رصدت آليات البيروقراطية القمعية، وبيروت بيروت (1984) التي وثقت الحرب الأهلية اللبنانية، وذات (1992) التي قدّمت بانوراما للمجتمع المصري من عهد السادات حتى نهاية الثمانينيات، وشرف (1997) التي تناولت عالم السجون والفساد، وأمريكانلي (2003) التي وجّه فيها نقدًا لاذعًا للسياسة الأمريكية، تنوعت موضوعاته بين المحلي والعالمي، لكن ظلت السياسة وخطاب المقاومة حاضرين في كل نص.

الجوائز والتكريمات
رغم مواقفه النقدية الحادة، حظي بتقدير واسع، ونالت أعماله ترجمات إلى عدة لغات، حصل على جوائز عربية ودولية، منها جائزة كافكا في النمسا عام 2004، وجائزة سلطان العويس الثقافية عام 2016، لكنه ظل يؤكد أن أعظم تكريم له هو تفاعل القراء مع كتاباته.

إرثه الأدبي
يُعد صنع الله إبراهيم “شاهد عصر” بامتياز، حيث سجّلت رواياته تحولات المجتمع المصري منذ الخمسينيات حتى اليوم، أسلوبه التوثيقي جعل من كتبه مصادر موازية للتاريخ، ودرست أعماله في الجامعات كمراجع في الأدب العربي الحديث.

خاتمة
برحيل صنع الله إبراهيم، فقدت مصر أحد أكثر كتّابها صدقًا وجرأة، ورحل صوت ظل يذكّرنا بأن الأدب ليس ترفًا، بل سلاحًا لكشف الحقيقة، ستظل كتبه حاضرة كوثائق أدبية، تحمل غضبه النبيل وحرصه على أن تبقى الذاكرة مفتوحة على الجرح، حتى لا يتكرر. وكما قال في إحدى مقابلاته: "الكاتب الحقيقي هو الذي يظل واقفًا في وجه الريح، حتى لو كان وحده".

صنع الله إبراهيم ذاكرة الأدب العربي الثقافة المصرية تحولات مصر السياسية الشيوعية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

بيض- أرشيفية

8 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض في الأسواق

ترشيحاتنا

د نظير عياد

عياد : دعم الرئيس السيسي لمؤتمر الإفتاء منحه قوة دفع للمستقبل

الإفتاء

الإفتاء توقع بروتوكولي تعاون مع الأردن وجنوب أفريقيا لتعزيز التعاون

مؤتمر صناعة المفتي الرشيد

بين ضوابط الشريعة وحدود التقنية.. نقاشات موسعة حول مستقبل الإفتاء

بالصور

24 درجة.. سر الحفاظ على التكييف بأقصى أداء

)24 درجة.. سر الحفاظ على التكييف بأقصى أداء
)24 درجة.. سر الحفاظ على التكييف بأقصى أداء
)24 درجة.. سر الحفاظ على التكييف بأقصى أداء

اضطراب الاكتناز.. عادات تدمر منزلك دون أن تشعر

اضطراب الاكتناز: عادات تدمر منزلك دون أن تشعر
اضطراب الاكتناز: عادات تدمر منزلك دون أن تشعر
اضطراب الاكتناز: عادات تدمر منزلك دون أن تشعر

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن
نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن
نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن

لماذا تم استبدال فلاتر الزيت الخرطوشة في السيارات الجديدة بـ الدوارة؟

فلاتر السيارة
فلاتر السيارة
فلاتر السيارة

فيديو

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد