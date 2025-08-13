مدبولى يعلن عن مبادرة تخفيض أسعار السلع

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، إنه سيعلن عن تفاصيل مبادرة تخفيض أسعار السلع.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء بحضور أعضاء الغرف التجارية، أن القمة مع الجانب الأوغندي تتطرقت لتعزيز سبل التعاون بين البلدين.

وأشار الى أن القمة اكدت توافق الجانبين على أنه يجب التعامل الأمثل بين دول حوض النيل ورفض مصر التعامل الأحادي في حوض النيل الشرقي مؤكدا ان مصر لن تغفل حقوق الشعب المصري في المياه .

وتطرق مدبولي الى زيارة رئيس وزراء السودان إلى مصر في أول زيارة له عقب توليه المنصب وذلك لتأكيد عمق العلاقات بين البلدين.