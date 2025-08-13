قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رمزي عودة: الانقسام الداخلي في إسرائيل يضعف نتنياهو وقد يسرّع الدعوة لانتخابات
بدائل شهادات الـ27% في البنوك| تفاصيل العوائد وخيارات الاستثمار الآمن.. واقتصادي يوضح مميزاتها
رئيس أركان جيش الاحتلال يصادق على خطة لاحتلال مدينة غزة
بسبب زيادة الأجرة.. ضبط سائق ميكروباص تعدى على أحد الركاب
الوطنية للصحافة: فروق بدل الصحفيين عن شهري يوليو وأغسطس 2025 الأحد القادم
الاحتلال يعرقل دخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة
الشناوي حسم أمر رحيله.. لماذا صمم مدرب الأهلي الاعتماد على شوبير أمام فاركو؟
أوهام عبثية.. أول تعليق من الأردن علي تصريحات نتنياهو
بروتوكول تعاون لتمويل 3500 مشروعًا متناه الصغر بنصف مليار جنيه.. تفاصيل
مدبولي عن جدل اتفاقية الغاز : تعود لـ 2019 ولن تؤثر على موقفنا من القضية الفلسطينية
السلطة الفلسطينية تكشف عن خطتها لإنهاء الحرب على غزة
أفعال خادشة لفتاة.. القبض على مالكي مخبز بالشرقية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

من مدينة الحب.. أحدث ظهور لـ رامي رضوان

رامي رضوان
رامي رضوان
يارا أمين

شارك الإعلامي رامي رضوان، صور جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، يظهر فيها من أمام برج إيفل وعلق على الصور قائلًا: “يطلق عليها البعض مدينة الحب”.

وحرص الإعلامي رامي رضوان على دعم زوجته دنيا سمير غانم في العرض الخاص لفيلم روكي الغلابة برفقة ابنتهما كايلا بعد شائعات انفصالهما.

فيلم روكي الغلابة 

والجدير بالذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم قد احتلت  المركز الأول بفيلم "روكي الغلابة" وذلك بعد طرح البرومو الرسمي للعمل الذي احتل رقم واحد بقائمة الأكثر مشاهدة على اليوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعى.

"روكي الغلابة" من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم العديد ، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي .

وتدور أحداث روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد النجمة دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي جارد الخاص بـالنجم محمد ممدوح الذي يشاركها بطولة الفيلم، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

بيض- أرشيفية

8 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض في الأسواق

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

أسعار البنزين اليوم الأربعاء

أسعار البنزين اليوم الأربعاء

الدولار

الدولار يتعثر عالميًا.. هبوط حاد وتقلبات تضرب سوق العملات الأجنبية

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

صنع الله إبراهيم

توافد أسرة ومحبي الأديب الراحل صنع الله إبراهيم على مسجد آل رشدان استعدادا لصلاة الجنازة

الفنان سامي مغاوري مع أوركيد سامي

لأول مرة.. سامي مغاوري يكشف عن مفاجأة مع غادة عادل في فيلم الباشا تلميذ|خاص

بالصور

شيفروليه كامارو ZL1 أكثر عرضة للسرقة بـ 39 مرة من السيارة العادية

شيفروليه

محافظ الشرقية يتابع سير العمل بمستشفى السعديين المركزي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مكتب البريد الرئيسي لمدينة منيا القمح ويُتابع إجراءات العمل بقسم الجوازات

محافظ الشرقية

طريقة عمل سلطة التبولة اللبنانية

طريقة عمل سلطة التبولة اللبنانية.

شخصيات ملهمة في مناهج العربي

أحمد المنسي ومحمد صلاح.. رموز ملهمة في مناهج العربي الجديدة لطلاب الإعدادي

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

