من مدينة الحب.. أحدث ظهور لـ رامي رضوان

شارك الإعلامي رامي رضوان، صور جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، يظهر فيها من أمام برج إيفل وعلق على الصور قائلًا: “يطلق عليها البعض مدينة الحب”.

وحرص الإعلامي رامي رضوان على دعم زوجته دنيا سمير غانم في العرض الخاص لفيلم روكي الغلابة برفقة ابنتهما كايلا بعد شائعات انفصالهما.

فيلم روكي الغلابة

والجدير بالذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم قد احتلت المركز الأول بفيلم "روكي الغلابة" وذلك بعد طرح البرومو الرسمي للعمل الذي احتل رقم واحد بقائمة الأكثر مشاهدة على اليوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعى.

"روكي الغلابة" من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم العديد ، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي .

وتدور أحداث روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد النجمة دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي جارد الخاص بـالنجم محمد ممدوح الذي يشاركها بطولة الفيلم، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.