نيوكاسل يعلن تعاقده مع مدافع ميلان رسميا

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، تعاقده مع المدافع الألماني ماليك ثياو من قادمًا من صفوف فريق إي سي ميلان الإيطالي.



ولم يُكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن نيوكاسل دفع حوالي 34.6 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.



وكان ثياو عنصرًا أساسيًا في خط دفاع ميلان الموسم الماضي، إذ شارك في 31 مباراة في جميع المسابقات، لكنه تراجع في مشاركته مع نهاية موسم الدوري الإيطالي، حيث أنهى الفريق الموسم في المركز الثامن بشكل مخيب للآمال، كما لعب ثلاث مباريات مع منتخب ألمانيا، جميعها في عام 2023.



وقال إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، في بيان: "نحن سعداء للغاية بانضمام ماليك إلينا، إنه لاعب أعجبت به منذ فترة طويلة، وسيضيف قيمة كبيرة لخياراتنا الدفاعية".



ثياو هو ثالث صفقات نيوكاسل خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد انضمام الجناح أنتوني إلانجا من نوتنجهام فورست، وحارس المرمى آرون رامسديل على سبيل الإعارة من ساوثهامبتون.



نيوكاسل - الذي احتل المركز الخامس الموسم الماضي ليضمن مقعدًا في دوري أبطال أوروبا - يبدأ مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة أستون فيلا يوم السبت.