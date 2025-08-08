نيوكاسل يونايتد يقترب من ضم ويسا لتعويض الرحيل المحتمل لـ إيزاك

وجه نادي نيوكاسل يونايتد، أنظاره نحو المهاجم الكونجولي يوان ويسا، لاعب برينتفورد، في خطوة لتعزيز الخط الهجومي للفريق، مع تزايد احتمالات رحيل المهاجم الأساسي ألكسندر إيزاك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي ذلك، في ظل رغبة إيزاك في خوض تجربة جديدة خارج صفوف نيوكاسل، بعد تلقيه عرضًا مغريًا من ليفربول، في وقت يتمسك فيه النادي بعدم التفريط في خدماته لغياب البدائل المناسبة في مركزه.

وكان نيوكاسل قد حاول التعاقد مع المهاجم السلوفيني بنيامين سيسكو، لاعب لايبزيج الألماني، إلا أن مانشستر يونايتد نجح في حسم الصفقة لصالحه بالتوصل لاتفاق مع اللاعب وناديه، ما دفع إدارة "الماكبايس" للتوجه نحو خيارات أخرى.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن ويسا أبدى رغبته في الانضمام إلى نيوكاسل، حيث تجري مفاوضات بين الطرفين في الوقت الحالي.

وأشارت التقارير إلى أن برينتفورد يعمل على إتمام صفقة ضم المهاجم واتارا، وهو ما قد يفتح الطريق أمام رحيل ويسا هذا الصيف.