قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفقًا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر
رقم قياسي وتعديل قانون .. أبرز تصريحات رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي
رمزي عودة: الانقسام الداخلي في إسرائيل يضعف نتنياهو وقد يسرّع الدعوة لانتخابات
بدائل شهادات الـ27% في البنوك| تفاصيل العوائد وخيارات الاستثمار الآمن.. واقتصادي يوضح مميزاتها
رئيس أركان جيش الاحتلال يصادق على خطة لاحتلال مدينة غزة
بسبب زيادة الأجرة.. ضبط سائق ميكروباص تعدى على أحد الركاب
الوطنية للصحافة: فروق بدل الصحفيين عن شهري يوليو وأغسطس 2025 الأحد القادم
الاحتلال يعرقل دخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة
الشناوي حسم أمر رحيله.. لماذا صمم مدرب الأهلي الاعتماد على شوبير أمام فاركو؟
أوهام عبثية.. أول تعليق من الأردن علي تصريحات نتنياهو
بروتوكول تعاون لتمويل 3500 مشروعًا متناه الصغر بنصف مليار جنيه.. تفاصيل
مدبولي عن جدل اتفاقية الغاز : تعود لـ 2019 ولن تؤثر على موقفنا من القضية الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"التضامن» تشهد تدشن مقر «الجارحي للتنمية» بـ 6 أكتوبر لتعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني

نائبة وزيرة التضامن
نائبة وزيرة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات تدشين المقر الرئيسي لمؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، والتي أطلق فعالياتها السيد جمال الجارحي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجارحي، والنائب محمد الجارحي، الرئيس التنفيذي والأمين العام للمؤسسة.

وحضر الفعالية كلٌّ من المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب عدد كبير من ممثلي مؤسسات العمل المدني والمهتمين بالشأن التنموي.

واستمعت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى شرح تفصيلي للماكيت الخاص بالمؤسسة، وتفقدت وحدات المقر الرئيسي وإدارات مجمع الجارحي، حيث تم استعراض إنجازات ورؤية المؤسسة.

كما شهدت بدء تشغيل خطوط الإنتاج الصناعي لمنتجات الخير، ومشاركة متطوعي المؤسسة في عدد من الأنشطة الخيرية داخل المجمع.

وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المقر الرئيسي للمؤسسة، التي آمنت بمسؤولية العطاء والعمل التنموي، وحرصت على المشاركة الفاعلة كعضو في التحالف الوطني للعمل الأهلي بعدد من المبادرات التي تستهدف تنمية الإنسان.

وأكدت أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع الأهلي في تحقيق التنمية الشاملة، باعتبارها ركنًا أساسيًا في منظومة التنمية المستدامة، وهو ما تُوِّج بإعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 "عام المجتمع المدني"، الذي شكَّل علامة فارقة في تاريخ العمل الأهلي، وأعقب ذلك إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كأحد ركائز التنمية وداعم أساسي لمنظومة الحماية الاجتماعية.

وأشارت صاروفيم إلى أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسجلة تجاوز 35 ألف كيان، تضم ملايين المتطوعين والعاملين، ما يمثل قوة حقيقية قادرة على دفع مسار التنمية المستدامة، مشددةً على أن العمل التنموي المستدام يمثل رؤية استراتيجية لوزارة التضامن، حيث يجمع بين التمكين الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بهدف الخروج من دوائر الفقر متعدد الأبعاد، وأن هذا الفكر المتكامل يساند جهود الدولة ويعزز دور المجتمع المدني في مسيرة التنمية.

وفي ختام كلمتها، أكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن فعالية اليوم تمثل انطلاقة قوية لمؤسسة قادرة على ترك بصمة واضحة على خريطة العمل المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة، متمنيةً لها التوفيق في رسالتها.

هذا، وشهدت الاحتفالية توقيع مذكرات تفاهم للتعاون بين المؤسسة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

صاروفيم التضامن الاجتماعي الجارحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

بيض- أرشيفية

8 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض في الأسواق

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

أسعار البنزين اليوم الأربعاء

أسعار البنزين اليوم الأربعاء

الدولار

الدولار يتعثر عالميًا.. هبوط حاد وتقلبات تضرب سوق العملات الأجنبية

ترشيحاتنا

الايجار القديم

الوحدات المغلقة أول من يُطبق عليها تعديلات قانون الإيجار القديم| تفاصيل

الايجار القديم

خطوات الحصول على وحدة بديلة بعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون العمل الجديد

حظر تغيير شروط العقد بعد كتابته بقانون العمل الجديد.. تفاصيل

بالصور

ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول الكثير من الملح؟

ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول الكثير من الملح؟
ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول الكثير من الملح؟
ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول الكثير من الملح؟

شيفروليه كامارو ZL1 أكثر عرضة للسرقة بـ 39 مرة من السيارة العادية

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

محافظ الشرقية يتابع سير العمل بمستشفى السعديين المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مكتب البريد الرئيسي لمدينة منيا القمح ويُتابع إجراءات العمل بقسم الجوازات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

شخصيات ملهمة في مناهج العربي

أحمد المنسي ومحمد صلاح.. رموز ملهمة في مناهج العربي الجديدة لطلاب الإعدادي

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد