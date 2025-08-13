سقوط 12 شهيدا من عناصر تأمين المساعدات منذ صباح اليوم

أفادت وسائل إعلام بسقوط 12 شهيدا من عناصر تأمين المساعدات منذ صباح اليوم جراء 3 غارات إسرائيلية استهدفتهم شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 61,722 شهيدًا، في ظل استمرار القصف والمعارك في مناطق مختلفة من القطاع.

وقالت الوزارة، في بيان إن الأوضاع الميدانية والإنسانية تزداد سوءًا مع استمرار العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن غالبية الضحايا من النساء والأطفال.

تحذيرات من انهيار القطاع الصحي

وحذرت الوزارة من انهيار شبه كامل في المنظومة الصحية، نتيجة الحصار ونقص الوقود والمستلزمات الطبية، إضافة إلى تدمير عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية جراء القصف.