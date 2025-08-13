جيش الاحتلال: تعزيز الجاهزية وتعبئة الاحتياط أولوية في المرحلة المقبلة

أفاد الإعلام الإسرائيلي، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن رئيس أركان جيش الاحتلال شدد على ضرورة تعزيز الجاهزية القتالية والاستعداد لتعبئة قوات الاحتياط، في ظل التوترات الأمنية المستمرة على أكثر من جبهة.

ترقب لتصعيد محتمل في الشمال والجنوب

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، تأتي هذه التوجيهات في وقت تشهد فيه الحدود الشمالية مع لبنان والجنوبية مع قطاع غزة حالة من التأهب والاستنفار، وسط تحذيرات من تصعيد عسكري واسع قد يتطلب الاستعانة بقوات إضافية من وحدات الاحتياط.

تعليمات مباشرة للوحدات الميدانية

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن رئيس الأركان أوعز إلى قادة الوحدات الميدانية بضرورة رفع مستوى الجهوزية، وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة، تحسبًا لأي تطورات مفاجئة على الأرض.