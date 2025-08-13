قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء الهندي يزور نيويورك سبتمبر المقبل.. ويلتقي ترامب
سعر جرام الذهب الآن في مصر
هل يجوز الزواج من شاب لا يُصلي؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
إسرائيل تبحث تهجير الفلسطينيين إلى جنوب السودان | تفاصيل
ضوابط التعيين في الوظائف الحكومية .. وفقاً للقانون
الأزمة مستمرة.. إعلامي: الزمالك يرد على شكوى «زيزو» ويُطالبه بـ20 مليون جنيه
وزير الخارجية الأمريكي: نحن بصدد تصنيف «الإخوان» كمنظمة إرهابية
انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025
ماء الليمون .. مشروب صباحي مُذهل لفقدان الوزن والوقاية من الأمراض وتحسين الهضم
أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن
روسيا تخطط لإغلاق شبكة الإنترنت لأكثر من أسبوع في شبه جزيرة القرم
مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 13 أغسطس بالقاهرة والمحافظات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تجري إسرائيل مناقشات مع جنوب السودان حول إمكانية إعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا التي مزقتها الحرب، كجزء من جهد أوسع نطاقًا تبذله إسرائيل لتسهيل الهجرة الجماعية من الأراضي التي خلفتها حربها التي استمرت 22 شهرًا ضد حماس.

وأكد ستة أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة أسوشيتد برس إجراء المحادثات ومن غير الواضح إلى أي مدى تقدمت المحادثات، ولكن إذا تم تنفيذها، فإن الخطط ستؤدي إلى نقل الأشخاص من أرض مزقتها الحرب ومعرضة لخطر المجاعة إلى أخرى، وتثير مخاوف بشأن حقوق الإنسان.

وطرحت إسرائيل مقترحات مماثلة لإعادة التوطين مع دول أفريقية أخرى.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء في مقابلة مع قناة i24 التلفزيونية الإسرائيلية: “أعتقد أن الشيء الصحيح الذي يجب فعله، حتى وفقًا لقوانين الحرب كما أعرفها، هو السماح للسكان بالمغادرة، ثم الدخول بكل قوتك ضد العدو الذي يبقى هناك”، ولم يشر إلى جنوب السودان.

رفض الفلسطينيون وجماعات حقوق الإنسان ومعظم المجتمع الدولي المقترحات باعتبارها مخططًا للطرد القسري في انتهاك للقانون الدولي.

بالنسبة لجنوب السودان، يمكن أن تساعد هذه الصفقة في بناء علاقات أوثق مع إسرائيل كما أنها تمثل فرصة محتملة لترامب، الذي طرح فكرة إعادة توطين سكان غزة في فبراير، لكن يبدو أنه تراجع في الأشهر الأخيرة.

رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق ولم يرد وزير خارجية جنوب السودان على أسئلة حول المحادثات. 

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنها لا تعلق على المحادثات الدبلوماسية الخاصة.

