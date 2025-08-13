اجتماع تنسيقي مع المناطق استعدادا لانطلاق مسابقات الناشئين ومهرجانات البراعم

في إطار جهود الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير كرة القدم في الفئات السنية الصغيرة و اكتشاف المواهب الناشئة، عقد الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد والكابتن علاء نبيل المدير الفني، اجتماعا تنسيقيا اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر مع مسؤولي المناطق والفروع على مستوى الجمهورية لمناقشة ترتيبات انطلاق مسابقات الناشئين و مهرجانات البراعم في سبتمبر المقبل.

شهد الاجتماع مناقشات تفصيلية حول نظام ولوائح مسابقات الناشئين ومهرجانات البراعم، بالإضافة إلى تعليمات القيد وشروط مسابقات المناطق والقطاعات للموسم الجديد.