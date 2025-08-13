رئيس غارب يعقد اللقاء الدورى للمواطنين للاستماع لمطالبهم وتلبية احتياجاتهم

فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بالتواصل المستمر مع المواطنين وخلق قنوات اتصال مباشرة للاستماع لشكواهم وتلبية احتياجاتهم .

عقد اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب اليوم لقاءه الدورى مع المواطنين فى إطار خلق حلقة تواصل مستمر معهم ويحرص على الاستماع إلى المواطنين لتلبية طلباتهم وفقا للضوابط و القوانين ..

وناقش نديم عدد (2) طلبات بحضور مدير ادارة خدمة المواطنين وادارة المجالس وادارة الاملاك لمناقشة طلبات المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم فى ضوء اللوائح والقوانين.

وتنوعت الطلبات ما بين طلب إشغال طريق ، طلب الحصول على فرصة عمل وتم توجيه الطلبات للإدارات المختصة لإيجاد الحلول المناسبة فى أسرع وقت وفقًا للضوابط والقوانين واللوائح المنظمة لها .

وأكد “نديم” على استمرار التواصل مع المواطنين وعقد لقاءات أسبوعية لخلق قنوات اتصال مباشرة مع الأهالي والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها على أن يتم تقديم طلبات اللقاء قبل يوم الإرعاء لدراستها .