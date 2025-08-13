كان وزيرًا بدرجة إنسان.. سهير جودة تنعى الدكتور علي المصيلحي

حرصت الإعلامية سهير جودة، على نعي الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري السابق.

ونشرت سهير جودة على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك وعلقت قائلة: “ببالغ الحزن، ودّعنا اليوم د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري السابق. لكنه لم يكن يومًا مجرد وزير سابق، كان وزيرًا بدرجة إنسان”.

وتابعت: “رحيله لم يكن فقدًا لمسؤول شغل منصبا رفيعا فقط، بل خسارة لإنسان استثنائي، عرفته بإنصاته الحقيقي واهتمامه الصادق بمشكلات الناس”.

وأضافت: “كان مثقفًا بحق، واسع الاطلاع، يحمل خلفية علمية وثقافية عميقة، ويمتلك حسًا مرهفًا يجعله يقدّر الفن والجمال، مبتسمًا، متواضعًا، محبًا للحياة”.

واختتمت: “اليوم نفقد شخصية استثنائية، لكنها ستبقى في الذاكرة بإنسانيتها قبل مناصبها، رحم اللّٰه د. علي المصيلحي، وجعل ما قدمه من خير شفيعًا له، وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان”.

وفاة علي المصيلحي

وودعت مصر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق والذى عمل كأحد أبرز رموز العمل الحكومي والتنفيذي، بعد مسيرة مهنية امتدت لعقود من العطاء في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا والخدمات الاجتماعية، حيث وافته المنية إثر إصابته بمرض السرطان.

تخرج المصيلحي عام 1971 من الكلية الفنية العسكرية متخصصًا في الهندسة الإلكترونية، ثم حصل على درجة الدكتوراه من باريس عام 1980.

وعمل عقب ذلك بالكلية الفنية العسكرية، قبل أن يتم تعيينه عام 1999 كبيرًا لمستشاري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واضعًا الخطة القومية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر.

كما أشرف على تطوير مراكز معلومات التجارة وميناء دمياط والعين السخنة