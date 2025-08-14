دهس صغير.. جولة "اسكيت" تنتهي بحادث مروع بزهراء أكتوبر الجديدة

شهدت مدينة زهراء أكتوبر الجديدة حادثا مأساويا راح ضحيته طفل بسبب لعبة "الاسكيت" حيث انزلق أسفل سيارة نقل ودهسته وأودت بحياته في الحال.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة ثالث أكتوبر بوقوع حادث ووجود ضحية في مدينة زهراء أكتوبر الجديدة، انتقلت على الفور قوة أمنية لفحص البلاغ وبيان ملابساته وتبين من الفحص العثور على جثة طفل ٩ سنوات مصاب بعدة إصابات متفرقة بجسده نتيجة دهسه بسيارة نقل.

أشارت التحريات إلى أن الطفل كان يرتدي لعبة "الاسكيت" ويلهو بها على الأسفلت واثناء لعبه تشبث بسيارة نقل تمر بجواره لكن اختل توازنه وانزلقت قدمه ليسقط أسفل السيارة ويفارق الحياة.

تم نقل جثمان الطفل إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى وتكثف مباحث الجيزة جهودها لضبط سائق السيارة النقل وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.